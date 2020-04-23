Aslan, Kaplan ve Evcil Kediler Koronavirüse Yakalandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile ABD Tarım Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 2 kedinin koronavirüse yakalandığı bildirildi. Bronx Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada ise 5 kaplan ve 3 aslanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Koronavirüs salgını başladığı andan itibaren evcil hayvanların virüsün taşıyıcısı olup olmayacağı tartışma konusu oluyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar, evcil hayvanların bu virüsü insanlara bulaştırmayacağı sonucunu ortaya çıkarmıştı. Ancak gelen yeni vaka haberleri, insanların hayvanlara koronavirüs bulaştırdığını gösteriyor.

ABD’nin farklı kurumlarından yapılan açıklamalar evcil kedilerin, kaplanların ve aslanların koronavirüse yakalandığını gösteriyor. Haberin detaylarını aktarmadan önce belirtmek gerekiyor; kedi türlerinin koronavirüse karşı duyarlı olduğu bilim insanları tarafından daha önce de tespit edildi. Ancak kediler insanlara koronavirüs bulaştırmıyorlar.

İki evcil kedinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) salı günü düzenlediği ortak basın açıklamasında, iki evcil kedinin koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Basın açıklamasında, kedilerin ABD’de koronavirüs testi pozitif çıkan ilk evcil hayvanlar olduğu belirtildi.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan iki kedi, New York eyaletinin iki farklı bölgesindeki evlerde yaşıyor. Her ikisi de hafif solunum hastalığı geçiriyordu. Hastalıkları nedeniyle kedilerden alınan örnekler özel bir veteriner laboratuvarında incelendi. Laboratuvarda yapılan testlerde kedilerin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Kedilerde koronavirüs tespit edilmesinin ardından kedilerin yaşadığı evlerdeki insanlara da koronavirüs testi uygulandı. Kedilerden birinin yaşadığı evdeki insanların hiçbirinde koronavirüse rastlanmadı. İkinci kedinin sahibinin ise kedi koronavirüs belirtileri göstermeden önce koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yapılan basın açıklamasında ilk kediye koronavirüsün, hastalığı belirtilerini göstermeden hafif atlatan bir hane halkı veya virüse yakalanmış ev dışından birinin bulaştırmış olabileceği belirtildi. İkinci vakada ise ev sahibinin kediye koronavirüs bulaştırmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Hayvanat bahçesindeki 5 kaplan ve 3 aslan koronavirüse yakalandı

New York’ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada, hayvanat bahçesinde bulunan 5 kaplan ve 3 aslanın yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Kaplan ve aslanlara koronavirüsün, virüse yakalandığı halde semptomları göstermeyen bir bakıcıdan bulaştığı açıklandı.

Hayvanat bahçesinde ilk olarak 5 Nisan’da Nadia isimli dört yaşındaki Malaya kaplanına koronavirüs testi uygulandı. Nadia’nın testinin pozitif çıkmasının ardından benzer belirtiler gösteren diğer aslan ve kaplanlardan da örnekler alındı.

Kaplan ve aslanların dışkılarından alınan örneklerden yapılan testlerde 5 kaplan ve 3 aslanın testleri pozitif çıktı. Hayvanların koronavirüse yakalanması ile ilgili hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, “Sekiz kedinin hepsi de iyileşmeye devam ediyor. Normal davranıyorlar. İyi besleniyorlar ve öksürükleri büyük ölçüde azalıyor” dendi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, hayvanlara bulaşan COVID-19 hakkındaki elde edecekleri her bilginin, dünyanın koronavirüs hakkındaki anlayışı gelişmesi için paylaşacakları belirtildi.

Aslan ve kaplanlar, koronavirüse yakalanmış olmasına rağmen hayvanat bahçesindeki diğer kedi türleri olan çita, kar leoparı ve puma, koronavirüs belirtileri göstermiyorlar.

Bu ayın başında yapılan bir çalışma, kedilerin koronavirüse karşı duyarlı olabileceklerini ve virüsü sadece diğer kedilere bulaştırabileceklerini gösteriyor. Kediler koronavirüse yakalandığı vakalar açıklanmakla beraber uzmanlar çoğu evcil hayvanın risk altında bulunmadığını söylüyor. Aynı zamanda evcil hayvanlardan sahiplerine koronavirüs bulaştığını gösteren herhangi bir vakaya henüz rastlanmadı.