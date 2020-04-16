6 Telefona Daha 'AR için Google Play Hizmetleri' Geldi

Google'ın son dönemlerdeki en önemli hizmetlerinden "AR için Google Play Hizmetleri", 6 yeni telefon modelini daha desteklemeye başladı. Bu destekle birlikte artık daha fazla kullanıcı, AR destekli uygulamaları çok daha rahat ve optimize edilmiş bir şekilde kullanabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android işletim sistemi için onlarca hizmet veriyor. Şirketin verdiği hizmetler, kimi zaman tüketicilerin kimi zaman da geliştiricilerin işlerini kolaylaştırıyor. Google'ın bu bağlamdaki hizmetlerinden bir tanesi de eski adıyla Google ARCore olan "AR için Google Play Hizmetleri".

AR için Google Play Hizmetleri; akıllı telefonların kamera, işlemci ve diğer sensörlerini kullanarak artırılmış gerçeklik destekli uygulamaların çalıştırılmasına ve telefonlarda gerekli olan optimizasyon işlemlerinin yapılmasına imkan sağlıyor. Google, bir süredir bu hizmetinin kapsamını genişletmeye çalışıyor ve şimdi, 6 telefon modeli daha AR için Google Play Hizmetleri desteğine kavuşmuş oldu.

AR için Google Play Hizmetleri desteği kazanan yeni telefonlar şöyle

Infinix Mobile Note 7

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A71 5G

Google'ın, AR için Google Play Hizmetleri desteği sunmaya başladığı yeni akıllı telefonlar, bu hizmeti otomatik olarak alacaklar. Ancak kullanıcılar, istedikleri takdirde bu hizmeti kendileri de Google Play Store üzerinden indirip kullanmaya başlayabilecekler. Ancak uzmanlar, bu hizmetin manuel olarak indirilmesi durumunda bazı aksaklıkların olabileceğini, bu yüzden otomatik indirmenin beklenmesini tavsiye ediyorlar.

AR için Google Play Hizmetleri'ni indiren herhangi bir kullanıcı, AR destekli uygulamaları kolaylıkla çalıştırabilir. Örneğin bir dönemlerin en popüler mobil oyunlarından Pokemon Go, AR için Google Play Hizmetleri'nden sonra çok daha işlevsel çalışacak. Ayrıca Google'ın "Ölçüm" isimli AR destekli uygulaması da kameranızı kullanarak gerçek uzunluk ölçümleri yapmanızı sağlayacak.