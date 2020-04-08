Çin merkezli teknoloji devi Huawei, kullanıcılara yenilikler sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak artırılmış gerçeklik haritasını (AR Map) yayınladı. Uygulama, şimdilik sadece P40 serisinde kullanılabiliyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, AR Map uygulamasını resmen kullanıma sundu. Uygulama, sanal dünya ile gerçek dünyayı gerçek zamanlı olarak birleştirmek için Cyberverse teknolojisi tarafından destekleniyor.

Huawei AR Map, telefonun mevcut konumlarını tanıyan canlı artırılmış gerçeklik navigasyon özelliğine sahip. Uygulamada bazı sanal holografik karakterler, o an bulunduğunuz yerde beliriyor. Uygulamadaki artırılmış gerçeklik teknolojisiyle mevcut konum, telefon kaldırılarak tanınabiliyor ve hedef nokta belirlenebiliyor.

Huawei’den sanal harita hamlesi:

Şirketin yöneticilerinden Luo Wei, konuyla ilgili "Huawei’nin kamera departmanındaki ilerlemelerin entegrasyonu; yeni nesil 5G bağlantısı ve bulut hizmetleriyle birlikte kullanıcının dijital ve fiziksel yaşamlarını Cyberverse ile sorunsuz bir şekilde entegre etmesini sağlayacak" açıklamasını yaptı.

Şimdilik P40 serisinde kullanılabilen Huawei AR Map, hâlihazırda Çin’de iki bölgede çalışıyor. Bunlardan biri Kansu’daki Mogao Mağaraları, diğeriyse Şanghay’daki Bund bölgesi. Söz konusu uygulamayla ilgili “Sanal ve gerçek birleşimi fotoğraflar çekin. Gerçek hayatta nehri geçen uçan periler ve efsanevi canavarla buluşacaksınız. Partnerlerinizin yardımıyla da sanal karakterlerle fotoğraf çekebilirsiniz” denildi.

Cyberverse’ten bahsetmek gerekirse teknoloji, ilk olarak Huawei Geliştirici Konferansı (HDC) 2019 sırasında tanıtıldı. Huawei; Cyberverse'ü, alanı ve verileri mekânsal bilgi işlem yoluyla birbirine bağlayan yenilikçi bir ileri teknoloji olarak tanımlıyor. Ek olarak Cyberverse, 3 boyutlu ultra yüksek çözünürlüklü harita, ultra gerçekçi görüntü alma ve 5G gibi cihaz teknolojilerini içeriyor. Cyberverse ayrıca turistik yerler, müzeler, akıllı kampüsler, havaalanları, yüksek hızlı tren istasyonları ve ticari binalar gibi halka açık yerlerde kullanılıyor.