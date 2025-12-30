Tümü Webekno
6 Tonluk Tiltrotor Uçağı Resmen Havalandı: Helikopter Gibi İnip Kalkıyor, Uçak Kadar Hızlı Gidebiliyor

Çinli United Aircraft tarafından geliştirilen Lanying R6000, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Helikopter gibi dikine kalkış yapıp uçak hızıyla yol alabilen hava aracı, havacılık dünyasını değiştirecek gibi görünüyor. İşte 6 tonluk bu dev uçağın özellikleri...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Havacılık dünyasında "tiltrotor" teknolojisi, uzun süredir sadece birkaç küresel oyuncunun tekelindeydi ancak bu durum resmen değişti. Çin’de ilk uçuşunu gerçekleştiren Lanying R6000, kendi ağırlık sınıfında dünyanın ilk tiltrotor uçağı olma unvanını kazandı. Bu hava aracı hem helikopterlerin esnekliğini hem de uçakların hızını tek gövdede birleştiriyor.

Bu devasa hava aracı, özellikle bölgesel ulaşımda "kapıdan kapıya" transfer ağları kurma hedefiyle tasarlandı. Şehir içi ulaşımından dağlık bölgelerdeki kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede görev yapması planlanan Lanying R6000, havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Proje yöneticisi Zhao Fengming, bu başarının Çin'i dünya havacılık sektörünün en ön saflarına taşıdığını belirtiyor.

Hem helikopter hem uçak: Lanying R6000 nasıl çalışıyor?

Başlıksız-1

Lanying R6000, geleneksel tasarımların aksine motor bölmelerini döndürmek yerine sadece pervane şaftını döndüren özel bir sistem kullanıyor. Bu mühendislik tercihi, hem uçağın karmaşıklığını azaltıyor hem de kalkış ve iniş sırasında yerdeki ekiplerin sıcak egzoz akışına maruz kalmasını engelliyor. Özellikle gemi güverteleri ve deniz platformları gibi dar alanlarda bu özellik, uçağın operasyon kabiliyetini ciddi oranda artırıyor.

Uçağın kalbinde ise tamamen Çin yapımı olan AES100 motoru bulunuyor. Bu motor ve akıllı uçuş kontrol sistemleri sayesinde R6000, dikey kalkıştan yatay uçuşa pürüzsüz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Ayrıca alan kısıtlı bölgelerde depolanabilmesi için uçağın kanatları katlanabiliyor ve pervane bıçakları geri çekilebiliyor.

Lanying R6000 teknik özellikleri:

Özellik
Maksimum Kalkış Ağırlığı 6 Ton
Maksimum Hız Yaklaşık 550 km/s
Maksimum Menzil Yaklaşık 4.000 km
Taşıma Kapasitesi Yaklaşık 2.000 kg
Uçuş Yüksekliği 25.000 feet

Başlıksız-1

Geleneksel helikopterlerin yaklaşık iki katı hıza ve dört katı menzile sahip olan bu araç, sadece sivil taşımacılıkta değil; tıbbi tahliye, yangınla mücadele ve afet yardımı gibi kritik görevlerde de kullanılacak. Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne göre bu tarz araçların faaliyet göstereceği "düşük irtifa ekonomisi" pazarının 2035 yılına kadar 490 milyar doları aşması bekleniyor.

Henüz net bir satış fiyatı açıklanmasa da Lanying R6000'in sunduğu teknoloji ve operasyonel verimlilik, onu bölgesel havayolu şirketleri ve özel jet sahipleri için oldukça cazip bir seçenek hâline getirecek. Uzun vadede maliyetlerin düşmesiyle bu tarz araçların şehirler arası "uçan taksi" hizmetlerinde ana aktörlerden biri olması kaçınılmaz görünüyor.

Lanying R6000'in havalandığı anları aşağıdan izleyebilirsiniz:

Peki sizce helikopterin rahatlığıyla uçağın hızını birleştiren bu teknoloji, gelecekte otobüslerin veya trenlerin yerini alabilir mi?

