Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yerini alan vize muafiyeti, şu an için tek taraflı görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan çevresindeki adaların 7 günlüğüne ziyaret etmeyi mümkün kılacak vize gündemdeydi. Özellikle de tatil planları yapanları sevindiren bu gelişmenin ücretini ve kapsadığı adaların hangileri olduğunu da ilgili içeriğimizde sizlerle paylaşmıştık.

Şimdiyse Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte vize muafiyeti sağlayan ülke biz olduk. Fakat 6 ülkenin vatandaşlarına vizesiz Türkiye ziyareti sunan kararda odak Yunanistan değil. Söz konusu ülkeler ABD, Bahreyn, Kanada, Suudi Arabistan, Umman ve Kanada olarak karşımıza çıkıyor.

Bu ülkelerin vatandaşlarına, turistik amaçlı ziyaretlerde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak.

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. maddesi gereğince alındığı belirtiliyor. O kararı merak edenler için şu şekilde direkt alıntıladık:

Cumhurbaşkanı;

a) Pasaporta ve vizeye dair işlemlerin belirlenmesine ilişkin anlaşmalar yapmaya ve gerek gördüğü hâllerde bazı devletlerin vatandaşları için vize zorunluluğunu tek taraflı olarak kaldırmaya, vizelerin harçtan muaf tutulması da dâhil olmak üzere vize kolaylığı getirmeye ve vize sürelerini belirlemeye,

b) Savaş hâlinde veya diğer olağanüstü hâllerde ülkenin bir bölgesini veya tamamını kapsamak üzere, yabancılar için pasaporta dair kayıt ve şartlar koymaya,

c) Yabancıların Türkiye’ye girişlerini belli şartlara bağlayıcı veya kısıtlayıcı her tür önlemi almaya, yetkilidir.

Şu an için ilgili ülkelerin Dışişleri sitesine baktığımızda vize muafiyetinin tek taraflı olduğunu görüyoruz. Bunun daha sonradan güncellenip güncellenmeyeceğine yönelik bilgileri de sizlere iletiyor olacağız.