Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan çevresindeki adaların 7 günlüğüne ziyaret etmeyi mümkün kılacak vize gündemdeydi. Özellikle de tatil planları yapanları sevindiren bu gelişmenin ücretini ve kapsadığı adaların hangileri olduğunu da ilgili içeriğimizde sizlerle paylaşmıştık.
Şimdiyse Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte vize muafiyeti sağlayan ülke biz olduk. Fakat 6 ülkenin vatandaşlarına vizesiz Türkiye ziyareti sunan kararda odak Yunanistan değil. Söz konusu ülkeler ABD, Bahreyn, Kanada, Suudi Arabistan, Umman ve Kanada olarak karşımıza çıkıyor.
Bu ülkelerin vatandaşlarına, turistik amaçlı ziyaretlerde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak.
Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. maddesi gereğince alındığı belirtiliyor. O kararı merak edenler için şu şekilde direkt alıntıladık:
Şu an için ilgili ülkelerin Dışişleri sitesine baktığımızda vize muafiyetinin tek taraflı olduğunu görüyoruz. Bunun daha sonradan güncellenip güncellenmeyeceğine yönelik bilgileri de sizlere iletiyor olacağız.