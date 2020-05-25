6 Yaşındaki Bir Çocuk, 3.500 Yıllık Bir Kil Tablet Keşfetti

Geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki İsrailli bir çocuk tarafından, en az 3.500 yıllık olduğu düşünülen kil bir sanat eseri bulundu. Bulunan bu tablette, çıplak olarak dolaştırılan bir esir resmedilmiş.

Mart ayında Tel Jemmeh bölgesindeki Kibbutz Re'im arkeolojik kazı alanının kuzey kısmını ziyaret eden 6 yaşındaki Imri Elya, üzerinde iki insan figürü bulunan çok küçük bir kil tablete rastladı. Bu küçük kil tabletin ne olduğu konusunda meraka düşen Imri Elya'nın ebeveynleri bu sanat eserini, İsrail Eski Eserler Kurumu'na (IAA) ve Ulusal Hazineler Departmanı'na göndermeye karar verdi.

Fotoğraflanan ve belgelenen bu eseri ilgili kurumlara gönderen aile çok şaşırtıcı geri dönüşler aldı. Eseri inceleyen arkeologlara göre bu küçük kil tablet, İsrail'deki arkeolojik kazı sırasında bugüne kadar tamamen gözden kaçmış çok nadir ve değerli bir nesneydi. İsrail Eski Eserler Kurumu'na göre yakalanan bir esirin çıplak bir şekilde teşhir edilmesini işleyen bu kil tablet, milattan önce 12. ila 15. yüzyıllar arasında yer alan Tunç Çağı'nın son dönemlerine ait. Imri Elya, neredeyse 3.500 yıllık bir tarihi eseri bularak daha 6 yaşındayken hayatının en büyük keşfini gerçekleştirmiş oldu.

İşte bulunan 3.500 yıllık kil tablet:

Kil tableti inceleyen araştırmacılar, tabletin bulunduğu Canaan (Kenan) olarak adlandırılan İsrail topraklarını Antik Mısır medeniyetinin yönettiğini belirtti. Ayrıca Kenanlı yöneticiler tarafından Antik Mısırlı imparatorlara gönderilen mektupların daha önceden keşfedilmiş olmasından dolayı bu bölgede Kenan şehirleri arasında bir iç savaşın da olduğu biliniyordu. Bu bilgiler doğrultusunda arkeologlara göre bu kil tablet üzerinde yer alan figür, bir şehrin diğer şehri savaşta yenmesinden sonra yapılan zafer yürüyüşlerinden bir anın resmedilmiş hâli.

O dönemde şehir kralları halka gücünü göstermek için diğer şehri savaşta yendikten sonra elde ettikleri esirleri çıplak bir şekilde 'utanç yürüyüşüne' çıkararak onları teşhir ediyordu. Ayrıca İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan araştırmacılar bulunan bu tablet sayesinde dönemin iç karışıklıklarını ve yaşam biçimini daha iyi anlamak için yeni bir pencere açıldığını da belirtmekteler.

Bu bulgunun, arkeoloji için çok önemli olduğunu söyleyen İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan Pablo Betzer, "Tarihi eserler bizim kültürel mirasımızdır ve her bir buluş, yaşadığımız toprakların hikâyesini tamamlayan yapbozun birer parçasıdır" şeklindeki sözleriyle yapılan keşfin önemini belirtiyor.