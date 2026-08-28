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Sadece 7 Adet Üretilecek Arkasında İsviçre Saat Bulunan 633 Bin TL’lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı

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Lüks tasarım şirketi Caviar, arkasına tam işlevli bir Geiger-Müller sayacı monte ettiği titanyum gövdeli özel iPhone 17 Pro modelini tanıttı.

Sadece 7 Adet Üretilecek Arkasında İsviçre Saat Bulunan 633 Bin TL’lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Genellikle Apple cihazlarını altın veya nadir bulunan malzemelerle kaplayarak uçuk fiyatlara satan Caviar, şimdi de daha önce pek görmediğimiz oldukça ilginç bir tasarımla karşımıza çıktı. Firma, “Geiger” isiml özel iPhone 17 Pro modelini duyurdu.

Caviar’ın bu modeli, arkasında İsviçre saat mekanizmasına sahip bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Fiyatı da tahmin edebileceğiniz gibi çok yüksek. Gelin tüm detaylarına bakalım.

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Sadece 7 Adet Üretilecek Arkasında İsviçre Saat Bulunan 633 Bin TL’lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı
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Karşınızda yalnızca 7 adet üretilecek 633 bin TL değerindeki iPhone 17 Pro

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Caviar, SIG-RM1208 model fiziksel bir dozimetre saat ünitesini doğrudan iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin arka paneline entegre etmiş. telefon dünyasında görmeye alışık olmadığımız bu donanım, ortamdaki gama radyasyon seviyelerini anlık olarak okuyabilen tam işlevli bir Geiger-Müller sayacı olarak görev yapıyor.

Cihazın arka panelinin tam merkezine yerleştirilen dozimetre modülü, anlık radyasyon değerlerini gösteren küçük bir dijital ekrana sahip. Bu sistem, ortamdaki radyasyon seviyesi belirlenen eşik değeri aştığında kullanıcıyı sesli bip uyarısıyla bilgilendirecek şekilde ayarlanabiliyor. Dijital ekranın etrafında ise zamanı gösterme işlevini üstlenen ve gücünü temel bir İsviçre Ronda 763 kuvars mekanizmasından alan standart bir analog saat kadranı bulunuyor.

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Akıllı telefonun dış tasarımını donanımla uyumlu hale getirmek isteyen Caviar, Apple'ın standart cam arka panelini tamamen çıkararak yerine ağır hizmet tipi bir titanyum kasa yerleştirdi. Dışarıdan bakıldığında açıkta bırakılmış vidaları, kalın metal panelleri ve merkezden aşağıya inen kırmızı çizgisiyle âdeta sanayi tipi bir ekipmanı andıran cihaz, alt kısmına yakın bir bölgede kabartmalı bir radyasyon tehlikesi sembolü de taşıyor. Tüm bu ekstra metal katmanlar ve saat mekanizması cihaza önemli miktarda hacim katarak, telefonu normal bir iPhone modeline kıyasla belirgin şekilde daha kalın ve ağır hâle getiriyor.

Caviar, bu özel seriden toplamda sadece yedi adet üreteceğini açıkladı. Temel 256 GB iPhone 17 Pro modeli için 13.130 dolarlık (633 bin TL) fiyatı var.

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