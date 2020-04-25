65 Yaş Üstüne Hafta Sonu Yürüyüş İzni Geliyor

Kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda, 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında izin verilmesi planlanıyor. Plan, sokağa çıkmanın günde üç saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar Türkiye'de 2.600 kişinin hayatına mal olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler arasında 65 yaş üzeri yurttaşların sokağa çıkmasına yönelik kısıtlamalar da yer alıyordu. Kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda, yaşlılara yönelik yasakların gevşetilmesi doğrultusunda adımlar atılacak.

Hürriyet'ten Nurcan Babacan'ın haberine göre 65 yaş üstü kişileri kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için hazırlıklar yapılıyor. Kamuoyundan da gelen talepler doğrultusunda, 65 yaş üstündeki yurttaşlara, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde üç saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’ta sokağa çıkması yasaklanan 7,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Ramazan için de önlemler alınacak

İki gün önce başlayan Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak. Bunun yanı sıra iftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek. Sağlık Bakanlığında yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temkinli bir değerlendirme yaparak Ramazan sonrasında Türkiye’nin biraz nefes alacağını ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görüleceğini dile getirdi.

Maske üretimi ve dağıtımı konusu da ele alınırken maskelerin vatandaşa ücretsiz verilmesine devam ediliyor. Bunun yanı sıra firmaların maskeleri isteyene satabilmesi de değerlendirildi. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği düşünülürken konunun değerlendirilerek kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Bakan Koca'nın dün açıkladığı verilere göre günlük bazda ilk kez iyileşen hasta sayısı tanı konan hasta sayısını geçti.