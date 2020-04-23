Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de Vaka Sayıları Dengeleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüs salgınında Türkiye'ye karşı temkinli bir iyimserlik içerisinde olduklarını ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında Türkiye'nin son durumunu değerlendirdi. WHO Avrupa Bölümü, bugün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin durumuna temkinli bir iyimserlik içerisinde baktıklarını ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını belirtti.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'deki koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna, "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz." yanıtını verdi.

"Türkiye'deki vaka sayıları dengelenmeye başladı"

WHO'nun Türkiye'deki vaka sayılarına yönelik yaklaşımını da ortaya koyan Smallwood, "Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ise Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerinin neredeyse yarısının bakımevlerinde gerçekleştiğini söyledi. Kluge, ortaya çıkan tablonun uzun süre bakımevlerinde kalanlar açısından derin bir şekilde kaygı verici olduğunu belirtti.

Kluge, "Avrupa bölgesindeki tahminlere göre, Covid-19'dan ölenlerin neredeyse yarısı, uzun süreli olarak bakımevlerinde kalanlardı. Bu akla hayale gelmeyecek bir insani trajedi" şeklinde konuştu.