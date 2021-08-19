Çin'de Kretase Dönemi'ne Ait Kaplumbağa Yumurtası Fosili

Çin'in Henan Eyaleti'nde, 66 ila 145 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir kaplumbağa yumurtası fosili bulundu. İçinde hala embriyo bulunan bu yumurta, dinozorların altın çağı olarak bilinen Kretase Dönemi'nden geliyor.

Günümüzden 142 milyon yıl önce başlayıp 63 milyon yıl önce sonra erdiği kabul edilen Kretase Dönemi, dinozorların altın çağı olarak bilinmektedir. Bu döneme ait yumurta fosilleri bulmak bir hayli zordur, çünkü o dönemde yaşayan dinozor ve kaplumbağa gibi türlerin kabukları bir hayli kırılgandır ve bu da o yumurtuların günümüze kadar ulaşmasını engeller.

Çin ve Kanada'da bulunan çalışma ekipleri, bilim dünyasını şaşırtacak bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, Çin'in Henan eyaletinde içinde hala bir embriyo bulunan kaplumbağa yumurtası buldu. Tarihi 66 ila 145 milyon yıl öncesine dayandığı düşünülen bu yumurta hakkında yapılan analizler sonucunda, kaplumbağanın nanhsiungchelyids adlı canlı grubuna ait olduğu ortaya çıktı.

İnce kabuklu yumurtanın içinde hâlâ bir embriyo vardı:

Her şey, araştırmacıların Henan'da yaşayan bir çiftçinin arazisinde bulunan garip kayaları incelemesiyle başladı. İlk bakışta büyük bir kaya gibi gözüken ancak kazıdıkça bir hayvana ait yumurta olduğu keşfedilen bu kalıntıların, dinozorların altın çağı olarak bilinen Kretase Dönemi'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Henan'dan alınan ve içinde hala kaplumbağa embriyosu bulunan yumurta, daha sonra laboratuvar ortamında mikro bilgisayarlı tomografi altında incelendi:

Milyonlarca yıl önce yaşayan kaplumbağalar ile günümüzde yaşayan kaplumbağaların arasındaki farkı öğrenmek isteyen bilim insanları, yumurtanın içinde bulunan embriyoyu, 3D yazılım kullanarak yeniden modellediler. Modern yavru kaplumbağaların en karakteristik özelliklerinden biri olan yassı kaburga ile karşılaşan bilim insanları, antik kaplumbağaların kabuklarının son derece kalın olduğunu ve modern kaplumbağalar ile arasında belirgin farklar olmadığını ortaya çıkardı.