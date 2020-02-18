Amerikan otomobil dergisi Motor Trend, General Motors bünyesinde bulunan Chevrolet'nin Corvette montaj hattı arşivlerine ulaştı. Paylaşılan görüntüler, Chevrolet Corvette C1 ve C8'in 67 yıllık montaj hattını gösteriyor.

General Motors'un bünyesi altında bulunan Chevrolet, geçtiğimiz günlerde montaj hattından çıkan ilk C8 Corvette’in görüntüsünü yayınladı. 2020 model aracın bu özel versiyonu, bir yardım kampanyası kapsamında 3 milyon dolara yaklaşık (18,1 milyon TL) Rick Hendrick tarafından satın alındı. Günümüzün en lüks araçlarından biri olan Corvette, geçmişte de şimdi olduğu gibi büyük ilgi görüyordu.

General Motors'un arşivlerini araştıran Motor Trend; Flint, Michigan montaj hattında 1953 yılında üretilen bir Corvette’in fotoğraflarına ulaştı. Görsellerde yer alan bilgilere göre 30 Haziran 1953 yılında çekilen bu fotoğraf, aracın geçmişte de ne kadar lüks olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca 1953 model bu aracı, 3 Şubat’ta Bowling Green Montaj Tesisi’nden çıkan 2020 model Corvette C8 ile de karşılaştırabilirsiniz.

Chevrolet, ilk defa ortadan motorlu Corvette üretecek:

Ortadan motorlu Corvette versiyonunun söylentileri 50 yılı aşkın süredir ortalıkta dolaşıyordu. Nihayet 66 yıldır aynı motor düzeniyle ürettiği Corvette’lerin motor yerleşimini değiştirmeye karar veren Chevrolet, böyle bir karar alarak bir dönemin sonunu ilan etmişti. Hatta Chevrolet’nin ortadan motor düzeniyle gelen yeni Corvette C8 modeli, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya’da kamuflajlı bir şekilde turlarken görüntülenmişti.

Şubat ayının sonuna kadar teslimatları yapılmayacak olan yeni Corvette C8, ilk ortadan motorlu Corvette olma özelliğini taşıyacak. Yeni Corvette’in Stingray modeliyse 6,2 litrelik V8 motorla birlikte 495 beygir gücüne sahip olacak ve 637 Nm tork üretebilecek. Otomobilin tasarımı, teknolojisi ve motor konumlandırmasıysa şimdiye dek üretilen Corvette modelleri arasındaki en farklısı olacak.

Geçmişten günümüze büyük değişiklikler geçirerek gelen Corvette hattının değişimine daha detaylı bir şekilde bakmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. 2020 model Corvette C8 hakkındaki düşüncelerinizi ise yorumlar kısmından paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.