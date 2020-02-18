Ebeveynler, bebeklerini veya küçük çocuklarını uyutabilmek için kimi zaman arabayla küçük bir gezintiye çıkmak zorunda kalabiliyor. Nissan, elektrikli otomobillerde uyumakta zorlanan çocuklar için sıfır emisyonlu ninni albümü yayınladı.

Nissan, elektrikli araçlarda uyumakta zorluk çeken bebekler ve küçük çocuklar için "Nissan LEAF Dream Drive" adlı, 5 şarkıdan oluşan bir albüm yayınladı. Japon otomobil üreticisinin dünyanın ilk "sıfır emisyonlu ninnisi", olarak tanımladığı albüm, çocukların elektrikli otomobillerde rahatça uykuya dalabilmeleri için hipnotik bir ses ortamı sunuyor.

Nissan LEAF Dream Drive'ın dünyanın ilk sıfır emisyonlu ninni olduğu öne sürülüyor. Nissan, albümün yapımında, ses tasarımcısı ve uyku koçu olan Tom Middleton ile birlikte çalıştı. Albümdeki şarkılar, içten yanmalı motorların çocuklara huzur veren ses frekanslarını taklit ediyor. Böylece çocuklar sıfır karbondioksit salınımı ile uykuya dalabiliyor.

Anne ve babalar, çocuklarını uyutabilmek için son çare olarak araçlarıyla gezinti yapmayı seçebiliyor. Nissan, Avrupa'da yapılan araştırmalar sonucunda ebeveynlerin %70'inin çocuklarını uyutmak için otomobillerinin gücüne güvendiğini keşfetti. Nissan'ın gürültü ve titreşim geliştirme müdürü Paul Speed-Andrews, içten yanmalı motorların ses frekansının beyaz, pembe ve kahverengi gürültüler barındırdığını ve bu gürültülerin küçük çocukların uykuya dalmasını kolaylaştırdığını belirtiyor.

Diğer yandan içten yanmalı motora sahip bir araçla sık sık uyku sürüşüne çıkmak karbon ayak izinde artışa neden oluyor. Örneğin, araçlar, her yıl 'çocuk uyutmak için' 70.000 g'a kadar CO2 emisyonuna neden oluyor. Bununla birlikte, Avrupalı ​​ebeveynlerin %70'i, elektrikli araçların çevre kirliliği konusundaki suçluluklarını azaltacağına ve çocukları için daha iyi bir model olmalarına yardımcı olacağına katılıyor.

Nissan LEAF Dream Drive albümü Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube ve Deezer gibi platformlarda dinlenebiliyor. Albümün bulunduğu platformların listesine ve bağlantı adreslerine buradan erişebilirsiniz.