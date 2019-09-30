Huawei CEO'su: 6G, 5G'den 100 Kat Daha Hızlı Olacak

Huawei’in kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, yakın zaman önce yaptığı açıklamada 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtmişti. Çinli teknoloji devinin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu ise gelecek ağ teknolojisinin 5G’den 100 kat daha hızlı olacağını söylüyor.

Çin’de yayın yapan CCTV kanalına bir röportaj veren Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, 6G teknolojisindeki Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını ve yeni nesil ağ teknolojisinin önümüzdeki 10 yıl içinde ticarileşebileceğini aktardı.

Yu'ya göre hava, kara, deniz ve uzay iletişimleri, 6G teknolojisi ile çok daha entegre bir yapıda olacak. 5G'nin milimetre dalga bandı, terahertz-dalga bandına uzatılacak ve veri aktarım hızı 5G'ye kıyasla 100 kat daha hızlı olacak.

Yu, 6G'nin kullanıcı odaklı hizmetler, Nesnelerin İnterneti (IoT), endüstriyel kullanım, otonom sürüş, akıllı fabrika ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılacağını söylüyor. Bununla birlikte bir sonraki ağ teknolojisinin endüstri standartlarını karşılaması için önünde daha çok uzun bir yol bulunuyor. Zira dünya henüz 5G’ye dahi tam olarak adapte olabilmiş değil.

Halihazırda 5G teknolojisinin en önemli oyuncularından biri olan Huawei, bir yandan yatırımlarına devam ederken, diğer yandan da Çin hükümeti adına casusluk yaptığı yönündeki iddiaları çürütmeye çalışıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında ABD tarafından kara listeye alınan Shenzhen merkezli şirket, buna rağmen Haziran 2019 itibarıyla 50'den fazla ülkeyle 5G anlaşması imzalamış durumda.

Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Amerikan menşeli parçaları olmayan yeni nesil kablosuz baz istasyonları ürettiklerini söylemişti. Çinli teknoloji devi, 2020 yılına kadar yaklaşık 1,5 milyon istasyon üretmeyi planlıyor.