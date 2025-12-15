Tümü Webekno
7-14 Aralık 2025: Geçen Hafta Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

7-14 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital platformlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. HBO Max’ten Netflix’e, TV+’tan Prime Video’ya kadar birçok farklı platformun ülkemizde popüler olduğunu biliyoruz. Peki bu platformlardan en çok hangi yapımlar izleniyor?

JustWatch tarafından hazırlanan verileri kullanarak dijital platformlarda girde bıraktığımız 7-14 Aralık haftasında en çok izlenen film ve dizileri sizler için derledik. Filmlerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi yine liderliğe otururken dizilerde Spartacus: House of Ashur zirveye yerleşmiş. İşte geçen haftanın en çok izlenen yapımları.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  2. Bir Muppet Noel Masalı - Disney+
  3. Our Fault - Prime Video
  4. Noel Baba - Disney+
  5. Hediye Operasyonu - Netflix
  6. İki Dünya Bir Dilek - Prime Video
  7. Babam Söz Verdi - Disney+
  8. Harry Potter ve Ateş Kadehi - TV+ & HBO Max
  9. Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı - Netflix
  10. Hedda - Prime Video

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  3. Prens - HBO Max
  4. Spartacus - Prime Video & Netflix
  5. O: Derry'e Hoş Geldiniz - TV+ & HBO Max
  6. The Last of Us - TV+ & HBO Max
  7. Reacher - Prime Video
  8. Stranger Things - Netflix
  9. The Walking Dead - TV+ & Netflix & Disney+
  10. From - TV+ & TOD
