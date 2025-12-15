7-14 Aralık 2025: Geçen Hafta Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

7-14 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Dijital platformlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. HBO Max’ten Netflix’e, TV+’tan Prime Video’ya kadar birçok farklı platformun ülkemizde popüler olduğunu biliyoruz. Peki bu platformlardan en çok hangi yapımlar izleniyor?

JustWatch tarafından hazırlanan verileri kullanarak dijital platformlarda girde bıraktığımız 7-14 Aralık haftasında en çok izlenen film ve dizileri sizler için derledik. Filmlerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi yine liderliğe otururken dizilerde Spartacus: House of Ashur zirveye yerleşmiş. İşte geçen haftanın en çok izlenen yapımları.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Bir Muppet Noel Masalı - Disney+ Our Fault - Prime Video Noel Baba - Disney+ Hediye Operasyonu - Netflix İki Dünya Bir Dilek - Prime Video Babam Söz Verdi - Disney+ Harry Potter ve Ateş Kadehi - TV+ & HBO Max Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı - Netflix Hedda - Prime Video

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler