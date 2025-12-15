7-14 Aralık 2025: Geçen Hafta Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Dijital platformlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. HBO Max’ten Netflix’e, TV+’tan Prime Video’ya kadar birçok farklı platformun ülkemizde popüler olduğunu biliyoruz. Peki bu platformlardan en çok hangi yapımlar izleniyor?
JustWatch tarafından hazırlanan verileri kullanarak dijital platformlarda girde bıraktığımız 7-14 Aralık haftasında en çok izlenen film ve dizileri sizler için derledik. Filmlerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi yine liderliğe otururken dizilerde Spartacus: House of Ashur zirveye yerleşmiş. İşte geçen haftanın en çok izlenen yapımları.
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
- Bir Muppet Noel Masalı - Disney+
- Our Fault - Prime Video
- Noel Baba - Disney+
- Hediye Operasyonu - Netflix
- İki Dünya Bir Dilek - Prime Video
- Babam Söz Verdi - Disney+
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - TV+ & HBO Max
- Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı - Netflix
- Hedda - Prime Video
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Spartacus: House of Ashur - Prime Video
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- Prens - HBO Max
- Spartacus - Prime Video & Netflix
- O: Derry'e Hoş Geldiniz - TV+ & HBO Max
- The Last of Us - TV+ & HBO Max
- Reacher - Prime Video
- Stranger Things - Netflix
- The Walking Dead - TV+ & Netflix & Disney+
- From - TV+ & TOD