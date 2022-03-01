Hollandalı sanatçı Dadara, dünya nüfusu kadar parçadan oluşan 'CryptoGreymen' isimli bir NFT koleksiyonu oluşturdu. Her bir parçası makul fiyattan satışa sunulan koleksiyonun amacı, sosyal bir deney gerçekleştirmek.

Dijital sanatı benzersiz hale getiren NFT’ler artık hayatımızda büyük bir yer edinmiş durumda. Bugüne kadar pek çok sanatçının eseri, NFT olarak platformlarda binlerce dolar karşılığında satıldı ve benzersiz bir şekilde alıcısının eline geçti. NFT dünyasında adından bahsettiren son sanatçıysa Hollandalı Dadara oldu.

Dadara, dijital haklar yönetimi platformu RAIRtech ile birlikte özel bir koleksiyon geliştirdi. Bugüne kadar piyasaya sürülen koleksiyonlardan farklı olan bu koleksiyon, Dünya üzerindeki insan sayısı kadar, yani toplamda 7,9 milyar adet NFT’den oluşturuldu. Koleksiyonun esas amacıysa sosyal bir deney gerçekleştirmek.

İnsanların birbirinin aynısı olan bu NFT'lere ne kadar değer biçeceği görülecek

CryptoGreymen isimli koleksiyonda bulunan her bir NFT, aslında birbiriyle aynı tasarımı taşıyor. Tüm NFT’ler, Dadara’nın 1990’larda ürettiği Greyman isimli karakterine ev sahipliği yapıyor. Fakat NFT’ler, 7,9 milyara kadar farklı seri numaralarıyla işaretlendi. NFT’ler ile yapılacak sosyal deney, Dadara’ya göre oldukça kolay olacak. Dadara’nın ‘rızaya dayalı gerçekliğin kafesini sallayabileceğini ve iletişimi artırabileceğini’ umduğu bu deney, her bir CryptoGreyman sahibinin NFT’sine ne kadar değer biçeceğini gösterecek.

Birbirinden benzersiz 7,9 milyar NFT’nin ne kadar değerlenebileceğinin gözlemlenmesinin yanı sıra koleksiyondaki 2.222 adet CryptoGreymen, insani krizlerde harekete geçen Movement On The Ground organizasyonu için mültecilere eğitim amacıyla kullanılmak üzere kilitlenecek.