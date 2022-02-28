Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya yapılan toplam kripto para yardımının ne kadar olduğu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Ukrayna'ya 10 milyon dolardan fazla yardım yapıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından pek çok ülkeden Ukrayna’ya maddi ve manevi destek yağmaya başlamıştı. Yapılan yardımlar arasında kripto para yoluyla yapılan yüklü miktardaki bağış ise dikkat çekmişti. Ukrayna hükümetinin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü grupların Bitcoin cüzdan adreslerini çevrimiçi ortamlarda paylaşarak parayı topladığı ifade edilmişti.

Kripto para analistleri tarafından yapılan açıklamalarda Ukrayna’ya gelen kripto para yardımlarının miktarının en az 11 milyon dolar değerinde olduğu belirtilmiş; ancak yardım miktarının tam olarak ne kadar olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan kripto para yardımlarının miktarı bugün bizzat Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov tarafından açıklandı.

12,7 milyon değerinde kripto para yardımı yapıldı

Geçtiğimiz cumartesi günü, Ukrayna hükümetinin resmi Twitter hesabında "Ukrayna halkının yanında olun. Şimdi kripto para bağışlarını kabul ediyoruz. Bitcoin, Ethereum ve USDT." şeklinde bir paylaşım yapılmış; iki saat içinde ise 5,4 milyon dolar toplayan iki kripto para cüzdanın adresleri paylaşılmıştı.

Ukrayna Dijital Bakanlığı ise "Ukrayna silahlı kuvvetlerine yardım et" şeklinde bağış çağrısı yapılmış; ancak toplanan bu paranın nasıl harcanacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmemişti.

Fedorov tarafından yapılan yeni açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan toplam kripto para bağış miktarının sadece iki gün içerisinde 12,7 milyon dolara ulaştığı ifade edildi. Buna göre Fedorov, 5,5 milyon dolar değerinde Ethereum, 4,4 milyon dolar değerinde Bitcoin, 2,1 milyon dolar değerinde de Tether yardımı yapıldığını kaydetti. Fedorov, yaptığı paylaşımda yardımlar için kripto topluluğuna da teşekkür etti.