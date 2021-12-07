İzmir'de akılların almadığı bir hırsızlık yaşandı. Bir banka şubesinin camını taşla kırıp içeri giren hırsız, 4 tablet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları, paraya yönelmemesi ve yüzünü gizlemeye ihtiyaç duymaması dikkatlerden kaçmadı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde "Tamam da niye?" dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Gece saatlerinde özel bir bankanın Karabağlar'daki şubesine giren bir hırsız, koca bankadan yalnızca 4 tane tablet çaldı. Paraya yönelik hiçbir girişimde bulunmayan hırsızın kimliği, güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi.

İsminin O.T. olduğu tespit edilen hırsız, bankanın camını taş ile kırdı. Şubede oldukça rahat tavırlar sergileyen hırsızın, çaldığı tabletlerden 1 tanesini de düşürdüğü tespit edildi. Bankanın alarm sisteminin devreye girmesiyle olay yerine giren polisler, yerde buldukları tableti banka görevlilerine teslim ettiler.

Yüzünü gizleme teşebbüsünde bile bulunmadı

İzmir'de yaşanan hırsızlık olay, tüm detaylarıyla garipti. Zira hırsız, bankadaki rahat tavırlarının yanı sıra yüzünü gizleme gereksiniminde bile bulunmamıştı. Bir bankada güvenlik kamerası olmayacağını düşünmek, bunun üzerine bankaya rahat rahat girmek ve yüzünü bile kapatmamak... Hırsızlıkla ilgili başlatılan soruşturmacının sonucu, kamuoyunda gündem olacak gibi görünüyor.

Kolluk kuvvetleri, bu garip hırsızlığı gerçekleştiren O.T.'nin yakalanması için çalışmalarını başlatmış durumdalar. Zanlının kısa bir süre sonra yakalanacağı düşünülüyor.

Bankanın güvenlik kameralarına yansıyan o anlar