Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

7 Samsung Telefona Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi

Samsung, One UI 8 güncellemesinin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de 7 telefona daha güncelleme sunuldu.

7 Samsung Telefona Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, Android 16 tabanlı yeni güncellemesi **One UI 8’**i yakın zamanda cihazlarına getirmeye başlamıştı. Güncellemenin son birkaç haftadır kademeli bir şekilde amiral gemisi S serisinden orta segmentteki A serisine kadar her türden Galaxy cihaza yavaş yavaş geldiğini görmüştük.

Şimdi ise şirketten bir hamle daha geldi. Samsung,** 7 telefonuna daha yeni işletim sistemi güncellemesini** getirdi. Bu telefonlardan 4’ü tanıdık modeller olarak gelirken 3’ü bizim gibi pazarlarda satılmıyor.

One UI 8 güncellemesi gelen yeni Samsung telefonlar

asm

  • Samsung Galaxy A33
  • Samsung Galaxy A53
  • Samsung Galaxy M34
  • Samsung Galaxy M35
  • Samsung Galaxy XCover7
  • Samsung Galaxy Wide 7
  • Samsung Galaxy Quantum 3

Listeye baktığımızda A53 gibi ülkemizde de popüler olmayı başaran cihazların One UI 8 güncellemesi aldığını görüyoruz. M ve A serileri dışında Türkiye’de olmayan XCover7, Wide 7 ve Quantum 3 gibi cihazlara da güncelleme gelmiş. Güncellemelerin kademeli olarak geldiğini hatırlatalım. Bu yüzden Türkiye’ye gelmesi biraz daha zaman alabilir.

Dört Farklı Samsung Modeline Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi Dört Farklı Samsung Modeline Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi
Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim