7 Samsung Telefona Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi

Samsung, One UI 8 güncellemesinin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de 7 telefona daha güncelleme sunuldu.

Samsung, Android 16 tabanlı yeni güncellemesi **One UI 8’**i yakın zamanda cihazlarına getirmeye başlamıştı. Güncellemenin son birkaç haftadır kademeli bir şekilde amiral gemisi S serisinden orta segmentteki A serisine kadar her türden Galaxy cihaza yavaş yavaş geldiğini görmüştük.

Şimdi ise şirketten bir hamle daha geldi. Samsung,** 7 telefonuna daha yeni işletim sistemi güncellemesini** getirdi. Bu telefonlardan 4’ü tanıdık modeller olarak gelirken 3’ü bizim gibi pazarlarda satılmıyor.

One UI 8 güncellemesi gelen yeni Samsung telefonlar

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy XCover7

Samsung Galaxy Wide 7

Samsung Galaxy Quantum 3

Listeye baktığımızda A53 gibi ülkemizde de popüler olmayı başaran cihazların One UI 8 güncellemesi aldığını görüyoruz. M ve A serileri dışında Türkiye’de olmayan XCover7, Wide 7 ve Quantum 3 gibi cihazlara da güncelleme gelmiş. Güncellemelerin kademeli olarak geldiğini hatırlatalım. Bu yüzden Türkiye’ye gelmesi biraz daha zaman alabilir.