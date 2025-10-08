Tümü Webekno
Dört Farklı Samsung Modeline Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi

Samsung, One UI 8 güncellemesini telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Bugün ise dört farklı modele daha güncelleme gönderilmiş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini dört farklı modele daha resmî olarak kullanıma sundu. Güncellemeyi alan yeni cihazlar Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy M36 ve Galaxy F36.

Yeni güncelleme 3 GB’tan fazla boyuta sahip ve sistem kararlılığı, performans optimizasyonu ile birlikte birçok arayüz iyileştirmesi içeriyor. Bu dört modele sahip kullanıcılar, güncellemeyi Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden manuel olarak kontrol edebilirler.

One UI 8 güncellemesini alan yeni telefonlar:

2

  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy M36
  • Galaxy F36

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy M36 ve Galaxy F36 modellerine gelen yeni One UI 8 güncellemesi şimdilik bazı bölgeler için dağıtılmaya başlanmış durumda. Türkiye'deki telefonlara henüz gelmeyen güncellemenin birkaç hafta içerisinde Türkiye dâhil olmak üzere tüm bölgelere ulaşması bekleniyor.

Samsung, One UI 8 ile birlikte arayüz akıcılığını artırmayı, pil performansını iyileştirmeyi ve kullanıcı deneyimini daha sezgisel hale getirmeyi hedefliyor. Güncellemeye dair detaylı değişiklik listesine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
