Dört Farklı Samsung Modeline Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi

Samsung, One UI 8 güncellemesini telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Bugün ise dört farklı modele daha güncelleme gönderilmiş durumda.

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini dört farklı modele daha resmî olarak kullanıma sundu. Güncellemeyi alan yeni cihazlar Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy M36 ve Galaxy F36.

Yeni güncelleme 3 GB’tan fazla boyuta sahip ve sistem kararlılığı, performans optimizasyonu ile birlikte birçok arayüz iyileştirmesi içeriyor. Bu dört modele sahip kullanıcılar, güncellemeyi Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden manuel olarak kontrol edebilirler.

One UI 8 güncellemesini alan yeni telefonlar:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy M36

Galaxy F36

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy M36 ve Galaxy F36 modellerine gelen yeni One UI 8 güncellemesi şimdilik bazı bölgeler için dağıtılmaya başlanmış durumda. Türkiye'deki telefonlara henüz gelmeyen güncellemenin birkaç hafta içerisinde Türkiye dâhil olmak üzere tüm bölgelere ulaşması bekleniyor.

Samsung, One UI 8 ile birlikte arayüz akıcılığını artırmayı, pil performansını iyileştirmeyi ve kullanıcı deneyimini daha sezgisel hale getirmeyi hedefliyor. Güncellemeye dair detaylı değişiklik listesine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.