7000 TL'ye Satın Aldığı Hurda Arabayı 70 Bin TL'ye Sattı

Kahramanmaraş'ta yaşayan bir vatandaş, 7,000 TL'ye hurda bir araç aldı. Aracın neredeyse tamamını baştan yapan vatandaş, çalışmalar sonucunda bu hurda aracı, 70 bin TL'ye sattı. Hurda aracın son hali, günümüz teknolojilerinin pek çoğunu içeriyor.

Kahramanmaraş'ta oto anahtarcılığı yaparak yaşamını sürdüren Mehmet Özkan isimli bir vatandaş, 7 bin TL karşılığında hurda bir araç aldı. Aracı tamamen gözden geçiren Özkan, daha sonra bu aracı satmaya karar verdi. Aracını satışa çıkaran vatandaş, 70 bin TL karşılığında da aracını sattı. Peki bu süreçte araçta ne gibi değişimler oldu?

Özkan, hurda halde aldığı aracın önce motor aksamını düzenledi. Bundan sonra da işi biraz şova döken vatandaş, günümüz araçlarında yer alan gelişmiş teknolojileri, bu hurda araca bir bir ekledi. Yaptığı çalışmalar sonucunda aracı yepyeni bir hale getiren Özkan, hurda aracına açılır tavan, start stop butonu ve otomatik yan ayna gibi teknolojilerle doldurdu. Özkan, çalışmaların iki ay sürdüğünü ancak buna değdiğini söylüyor.

İşte 70 bin TL'ye satılan o araç

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Özkan, eski model araçlara ilgi duyduğunu söylüyor. Daha önce de benzer şekilde eski araçlar aldığını belirten Özkan, süreç içerisinde yakın arkadaşlarından destek göremediğini ancak proje sonunda herkesi şaşırtmayı başardığını ifade ediyor. Mehmet Özkan, aracı değerini bilecek birisine sattığını söylüyor.

7.000 TL'lik hurda aracı 70 bin TL'ye satın alan vatandaş ise Fehmi Çiçek. Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Çiçek, oldukça da lüks bir SUV araca sahip. 70 bin TL'ye satın aldığı Tofaş'la ilgili konuşan Çiçek, bu tür araçlara ilgi duyduğunu ve Özkan'ın yaptığı araca hayran olduğunu ifade etti. Aracın kullanılıp kullanılmayacağı ya da satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor.