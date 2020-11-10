Hükümetin, ikinci el otomobil piyasası için bazı tedbirler düşündüğü ortaya çıktı. İddialara göre yetkililer, aralarında ithalatın da olduğu bazı tedbirlerle ikinci el otomobil piyasasını dengeye getirecekler. Bu durumun bazı avantaj ve dezavantajları bulunuyor.

Koronavirüs pandemisinin ülkemize etkilerinden bir tanesi de otomobil alamamak oldu. Salgın öncesinde zaten zorlanan vatandaşlar, pandeminin patlak vermesiyle birlikte araç bulamaz oldular. Ayrıca ikinci el otomobil piyasası da farklı bir durumda değildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre fiyatlar, neredeyse yüzde 100 artmış durumda. Ancak hükümet, bu duruma daha fazla seyirci kalmayacak gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre hükümet, özellikle de ikinci el otomobiller için bazı tedbirler düşünüyor. Bu tedbirlerin neler olduğu şu an için bilmiyor ancak ithalat kartının bile masada olduğunu söylemek gerek. Sektör temsilcileri, ithalat kartının geçmişte de oynandığını, bu durumun fiyatlara olumlu olarak yansıdığının bilinmesini istiyorlar. Ancak kaynaklara göre hükümet, ikinci el araba ithalatı yaparken dikkatli olmalı.

"İthalat izni verilirse fiyatlar düşer"

Konuyla ilgili açıklamalar, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'den geldi. Ertemel, ithalat hamlesinin kendileri için de sürpriz olduğunu söylerken bu kararın fiyatları mutlaka düşüreceğini söyledi. Burada önemli bir husus olduğunu ifade eden Ertemel, ithalat kartının açılmasıyla neyin amaçlandığını, bunun fiyat istikrarı için mi yoksa vatandaşı lükse ulaştırmak için mi yapıldığının öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Ertemel'e göre ikinci el otomobil ithalatı yapılmadan önce titiz bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü rastgele otomobil ithalatı, Avrupa'da kullanılmayan araçların Türkiye'ye getirilip, Türkiye'nin bir otomobil çöplüğüne dönmesine yol açabilir. Bu bağlamda yapılması gerekenlere de değinen Ertemel, model, yıl ve motor hacmi gibi şartlar getirilerek ithalata izin verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Ertemel, böylesi bir kararın 20-25 yıl önce de verildiğini ve çeşitli ülkelerden otomobil ithal edildiğini söylüyor. Bunun artan fiyatları mutlaka düşüreceğini söyleyen Ertemel, ithalat için en iyi bölgeninse Avrupa olduğunu, buradaki bir numaralı ülkenin de Almanya olduğunu belirtiyor. Bu arada, Almanya denince akla gelen ilk otomobil markası olan Volkswagen'in Türkiye'de en çok ilan verilen ikinci el otomobil listesinin ikinci sırasında olduğunu söylemek gerek.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, dikkat çeken başka bir hususa da değindi. Ertemel, otomobil ithalatına paralel olarak otomobil ihracatının da yapılabileceğini, bu sayede ithalat ve ihracat dengesinin sağlanabileceğini söyledi. Ertemel'e göre hükümet, Türkiye'deki bazı ikinci el otomobilleri orta doğu ülkelerine göndererek, ithalat ihracat dengesini koruyabilir.