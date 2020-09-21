Televizyon dünyasının Oscar’ı diyebileceğimiz Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen ödül töreninde 72. kez sahiplerini buldu. Oyuncu ve komedyen Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği ödül töreni, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve hem adaylar hem de kazananlar törene evlerinden sanal olarak katılım gösterdi.
Teknik ve yan kategorileri de hesaba kattığımızda toplam 11 Emmy Ödülü’ne layık görülen Watchmen, 72. Emmy Ödülleri’nde en fazla ödül kazanan dizi olmayı başardı. Komedi kategorisindeki tüm ödülleri kazanmayı başararak 1949 yılından bu yana düzenlenen Emmy Ödülleri’nde bir ilki gerçekleştiren Schitt’s Creek ise toplam 9 ödülle en çok ödül alan ikinci yapım oldu.
Netflix, 72. Emmy Ödülleri'nde 160 adaylık kazandı
Dünyanın en büyük çevrimiçi film ve dizi yayın platformu olan Netflix, bu yıl toplam 160 Emmy Ödülü adaylığı alarak rekor kırarken; bir başka büyük yapımcı HBO da 107 adaylık almayı başardı. İlginç bir şekilde Netflix, 160 adaylığa rağmen yalnızca 2 Emmy Ödülü kazanmayı başarırken, daha faz adaylığa sahip olan HBO, 11 ödül almayı başardı.
Apple TV+, ilk Emmy ödülünü kazandı
Geçtiğimiz yıl kullanıcıların hizmetine sunulan çevrimiçi yayın servisi Apple TV+, The Morning Show dizisinden Billy Crudup’ın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama kategorisinde ödül kazanmasıyla birlikte ilk Emmy ödülünü kazanmış oldu. Ayrıca bir başka çevrimiçi yayın servisi Disney+ da teknik ve yan kategoriler de dahil olmak üzere toplam sekiz Emmy ödülü kazanmayı başardı.
72. Emmy Ödülleri kazananlar
En iyi drama dizisi
- Better Call Saul (AMC)
- The Crown (Netflix)
- The Handmaid’s Tale (Hulu)
- Killing Eve (AMC)
- The Mandalorian (Disney+)
- Ozark (Netflix)
- Stranger Things (Netflix)
- Succession (HBO)
En iyi komedi dizisi
- Curb Your Enthusiasm (HBO)
- Dead to Me (Netflix)
- The Good Place (NBC)
- Insecure (HBO)
- The Kominsky Method (Netflix)
- The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
- Schitt’s Creek (Pop TV)
- What We Do in the Shadows (FX)
En iyi mini dizi
- Little Fires Everywhere (Hulu)
- Mrs. America (Hulu)
- Unbelievable (Netflix)
- Unorthodox (Netflix)
- Watchmen (HBO)
En iyi TV filmi
- American Son
- Bad Education
- Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones
- El Camino: A Breaking Bad Movie
- Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend
En iyi erkek oyuncu - Drama
- Jason Bateman - Ozark
- Sterling K. Brown - This Is Us
- Steve Carell - The Morning Show
- Brian Cox - Succession
- Billy Porter - Pose
- Jeremy Strong - Succession
En iyi kadın oyuncu - Drama
- Jennifer Aniston - The Morning Show
- Olivia Colman - The Crown
- Jodie Comer - Killing Eve
- Laura Linney - Ozark
- Sandra Oh - Killing Eve
- Zendaya - Euphoria
En iyi kadın oyuncu - Komedi
- Tracee Ellis Ross - Black-ish
- Christina Applegate - Dead to Me
- Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel
- Linda Cardellini - Dead to Me
- Catherine O’Hara - Schitt’s Creek
- Issa Rae - Insecure
En iyi erkek oyuncu - Komedi
- Ted Danson - The Good Place
- Michael Douglas - The Kominsky Method
- Eugene Levy - Schitt’s Creek
- Ramy Youssef - Ramy
- Anthony Anderson - Black-ish
- Don Cheadle - Black Monday
En iyi kadın oyuncu - Mini dizi/TV filmi
- Cate Blanchett - Mrs. America
- Regina King - Watchmen
- Octavia Spencer - Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker
- Shira Haas - Unorthodox
- Kerry Washington - Little Fires Everywhere
En iyi erkek oyuncu - Mini dizi/TV filmi
- Hugh Jackman - Bad Education
- Jeremy Irons - Watchmen
- Paul Mescal - Normal People
- Jeremy Pope - Hollywood
- Mark Ruffalo - I Know This Much Is True
En iyi yardımcı erkek oyuncu - Drama
- Giancarlo Esposito - Better Call Saul
- Bradley Whitford - The Handmaid’s Tale
- Billy Crudup - The Morning Show
- Mark Duplass - The Morning Show
- Nicholas Braun - Succession
- Kieran Culkin - Succession
- Matthew Macfadyen - Succession
- Jeffrey Wright - Westworld
En iyi yardımcı kadın oyuncu - Drama
- Laura Dern - Big Little Lies
- Meryl Streep - Big Little Lies
- Helena Bonham Carter - The Crown
- Samira Wiley - The Handmaid’s Tale
- Fiona Shaw - Killing Eve
- Julia Garner - Ozark
- Sarah Snook - Succession
- Thandie Newton - Westworld
En iyi yardımcı erkek oyuncu - Komedi
- Mahershala Ali - Ramy
- Alan Arkin - The Kominsky Method
- Andre Braugher - Brooklyn Nine-Nine
- Sterling K. Brown - The Marvelous Mrs. Maisel
- William Jackson Harper - The Good Place
- Dan Levy - Schitt’s Creek
- Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel
- Kenan Thompson - Saturday Night Live
En iyi yardımcı kadın oyuncu - Komedi
- Betty Gilpin - GLOW
- D’Arcy Carden - The Good Place
- Yvonne Orji - Insecure
- Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel
- Marin Hinkle - The Marvelous Mrs. Maisel
- Kate McKinnon - Saturday Night Live
- Cecily Strong - Saturday Night Live
- Annie Murphy - Schitt’s Creek
En iyi yardımcı erkek oyuncu - Mini dizi/TV filmi
- Dylan McDermott - Hollywood
- Jim Parsons - Hollywood
- Titus Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend
- Yahya Abdul-Mateen II - Watchmen
- Jovan Adepo - Watchmen
- Louis Gossett Jr. - Watchmen
En iyi yardımcı kadın oyuncu - Mini dizi/TV filmi
- Holland Taylor - Hollywood
- Uzo Aduba - Mrs. America
- Margo Martindale - Mrs. America
- Tracey Ullman - Mrs. America
- Toni Collette - Unbelievable
- Jean Smart - Watchmen
En iyi yönetmen - Drama
- -Andrij Parekh - Succession “Hunting
- Benjamin Caron - The Crown “Aberfan”
- Jessica Hobbs - The Crown “Cri de Coeur”
- Lesli Linka Glatter - Homeland “Prisoners of War
- Mimi Leder - The Morning Show “The Interview”
- Alik Sakharov - Ozark “Fire Pink”
- Benjamin Semanoff - Ozark “Su Casa Es Mi Casa”
- Mark Mylod - Succession “This Is Not for Tears”
En iyi yönetmen - Komedi
- Matt Shakman - The Great “The Great
- Amy Sherman-Palladino - The Marvelous Mrs. Maisel “It’s Comedy Or Cabbage”
- Daniel Palladino - The Marvelous Mrs. Maisel “Marvelous Radio”
- Gail Mancuso - Modern Family “Finale Part 2”
- Ramy Youssef - Ramy “Miakhalifa.mov”
- Andrew Cividino, Daniel Levy - Schitt’s Creek “Happy Ending”
- James Burrows - Will & Grace “We Love Lucy”
En iyi yönetmen - Mini dizi/TV filmi
- Lynn Shelton - Little Fires Everywhere “Find a Way”
- Lenny Abrahamson - Normal People “Episode 5”
- Maria Schrader - Unorthodox
- Nicole Kassell - Watchmen “It’s Summer and We’re Running Out of Ice”
- Steph Green - Watchmen “Little Fear of Lightning”
- Stephen Williams - Watchmen “This Extraordinary Being
En iyi senaryo - Drama
- Jesse Armstrong - Succession
- Thomas Schnauz - Better Call Saul
- Gordon Smith - Better Call Saul
- Peter Morgan - The Crown
- Chris Mundy - Ozark
- John Shiban - Ozark
- Miki Johnson - Ozark
En iyi senaryo - Komedi
- David West Read - Schitt’s Creek “The Presidental Suite”
- Daniel Levy - Schitt’s Creek “Happy Ending”
- Tony McNamara - The Great
- Michael Schur - The Good Place “Whenever You’re Ready”
- Stefani Robinson - What We Do in the Shadows “On the Run”
- Chris Marcil, Sam Johnson - What We Do in the Shadows “Collaboration”
- Paul Simms - What We Do in the Shadows “Ghosts”
En iyi senaryo - Mini dizi-TV filmi
- Tanya Barfield - Mrs. America “Shirley”
- Sally Rooney, Alice Birch - Normal People “Episode 3”
- Susannah Grant, Michael Chabon, Ayelet Waldman - Unbelievable “Episode 1”
- Anna Winger - Unorthodox “Part 1”
- Damon Lindelof, Cord Jefferson - Watchmen “This Extraordinary Being”