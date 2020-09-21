Son bir yıla damgasını vurmuş TV yapımlarını ödüllendiren 72. Emmy Ödülleri töreni, dün gece gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ödül törenine Watchmen damgasını vurdu.

Televizyon dünyasının Oscar’ı diyebileceğimiz Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen ödül töreninde 72. kez sahiplerini buldu. Oyuncu ve komedyen Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği ödül töreni, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve hem adaylar hem de kazananlar törene evlerinden sanal olarak katılım gösterdi.

Teknik ve yan kategorileri de hesaba kattığımızda toplam 11 Emmy Ödülü’ne layık görülen Watchmen, 72. Emmy Ödülleri’nde en fazla ödül kazanan dizi olmayı başardı. Komedi kategorisindeki tüm ödülleri kazanmayı başararak 1949 yılından bu yana düzenlenen Emmy Ödülleri’nde bir ilki gerçekleştiren Schitt’s Creek ise toplam 9 ödülle en çok ödül alan ikinci yapım oldu.

Netflix, 72. Emmy Ödülleri'nde 160 adaylık kazandı

Dünyanın en büyük çevrimiçi film ve dizi yayın platformu olan Netflix, bu yıl toplam 160 Emmy Ödülü adaylığı alarak rekor kırarken; bir başka büyük yapımcı HBO da 107 adaylık almayı başardı. İlginç bir şekilde Netflix, 160 adaylığa rağmen yalnızca 2 Emmy Ödülü kazanmayı başarırken, daha faz adaylığa sahip olan HBO, 11 ödül almayı başardı.

Apple TV+, ilk Emmy ödülünü kazandı

Geçtiğimiz yıl kullanıcıların hizmetine sunulan çevrimiçi yayın servisi Apple TV+, The Morning Show dizisinden Billy Crudup’ın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama kategorisinde ödül kazanmasıyla birlikte ilk Emmy ödülünü kazanmış oldu. Ayrıca bir başka çevrimiçi yayın servisi Disney+ da teknik ve yan kategoriler de dahil olmak üzere toplam sekiz Emmy ödülü kazanmayı başardı.

72. Emmy Ödülleri kazananlar

En iyi drama dizisi

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (AMC)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

En iyi komedi dizisi

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Schitt’s Creek (Pop TV)

What We Do in the Shadows (FX)

En iyi mini dizi

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

En iyi TV filmi

American Son

Bad Education

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

El Camino: A Breaking Bad Movie

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend

En iyi erkek oyuncu - Drama

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This Is Us

Steve Carell - The Morning Show

Brian Cox - Succession

Billy Porter - Pose

Jeremy Strong - Succession

En iyi kadın oyuncu - Drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Laura Linney - Ozark

Sandra Oh - Killing Eve

Zendaya - Euphoria

En iyi kadın oyuncu - Komedi

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Christina Applegate - Dead to Me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini - Dead to Me

Catherine O’Hara - Schitt’s Creek

- Issa Rae - Insecure

En iyi erkek oyuncu - Komedi

Ted Danson - The Good Place

Michael Douglas - The Kominsky Method

Eugene Levy - Schitt’s Creek

- Ramy Youssef - Ramy

Anthony Anderson - Black-ish

Don Cheadle - Black Monday

En iyi kadın oyuncu - Mini dizi/TV filmi

Cate Blanchett - Mrs. America

Regina King - Watchmen

- Octavia Spencer - Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Shira Haas - Unorthodox

Kerry Washington - Little Fires Everywhere

En iyi erkek oyuncu - Mini dizi/TV filmi

Hugh Jackman - Bad Education

Jeremy Irons - Watchmen

Paul Mescal - Normal People

Jeremy Pope - Hollywood

Mark Ruffalo - I Know This Much Is True

En iyi yardımcı erkek oyuncu - Drama

Giancarlo Esposito - Better Call Saul

Bradley Whitford - The Handmaid’s Tale

Billy Crudup - The Morning Show

- Mark Duplass - The Morning Show

Nicholas Braun - Succession

Kieran Culkin - Succession

Matthew Macfadyen - Succession

Jeffrey Wright - Westworld

En iyi yardımcı kadın oyuncu - Drama

Laura Dern - Big Little Lies

Meryl Streep - Big Little Lies

Helena Bonham Carter - The Crown

Samira Wiley - The Handmaid’s Tale

Fiona Shaw - Killing Eve

Julia Garner - Ozark

- Sarah Snook - Succession

Thandie Newton - Westworld

En iyi yardımcı erkek oyuncu - Komedi

Mahershala Ali - Ramy

Alan Arkin - The Kominsky Method

Andre Braugher - Brooklyn Nine-Nine

Sterling K. Brown - The Marvelous Mrs. Maisel

William Jackson Harper - The Good Place

Dan Levy - Schitt’s Creek

- Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

Kenan Thompson - Saturday Night Live

En iyi yardımcı kadın oyuncu - Komedi

Betty Gilpin - GLOW

D’Arcy Carden - The Good Place

Yvonne Orji - Insecure

Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle - The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Cecily Strong - Saturday Night Live

Annie Murphy - Schitt’s Creek

En iyi yardımcı erkek oyuncu - Mini dizi/TV filmi

Dylan McDermott - Hollywood

Jim Parsons - Hollywood

Titus Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Yahya Abdul-Mateen II - Watchmen

- Jovan Adepo - Watchmen

Louis Gossett Jr. - Watchmen

En iyi yardımcı kadın oyuncu - Mini dizi/TV filmi

Holland Taylor - Hollywood

Uzo Aduba - Mrs. America

- Margo Martindale - Mrs. America

Tracey Ullman - Mrs. America

Toni Collette - Unbelievable

Jean Smart - Watchmen

En iyi yönetmen - Drama

-Andrij Parekh - Succession “Hunting

- Benjamin Caron - The Crown “Aberfan”

Jessica Hobbs - The Crown “Cri de Coeur”

Lesli Linka Glatter - Homeland “Prisoners of War

Mimi Leder - The Morning Show “The Interview”

Alik Sakharov - Ozark “Fire Pink”

Benjamin Semanoff - Ozark “Su Casa Es Mi Casa”

Mark Mylod - Succession “This Is Not for Tears”

En iyi yönetmen - Komedi

Matt Shakman - The Great “The Great

Amy Sherman-Palladino - The Marvelous Mrs. Maisel “It’s Comedy Or Cabbage”

Daniel Palladino - The Marvelous Mrs. Maisel “Marvelous Radio”

Gail Mancuso - Modern Family “Finale Part 2”

Ramy Youssef - Ramy “Miakhalifa.mov”

Andrew Cividino, Daniel Levy - Schitt’s Creek “Happy Ending”

- James Burrows - Will & Grace “We Love Lucy”

En iyi yönetmen - Mini dizi/TV filmi

Lynn Shelton - Little Fires Everywhere “Find a Way”

Lenny Abrahamson - Normal People “Episode 5”

Maria Schrader - Unorthodox

- Nicole Kassell - Watchmen “It’s Summer and We’re Running Out of Ice”

Steph Green - Watchmen “Little Fear of Lightning”

Stephen Williams - Watchmen “This Extraordinary Being

En iyi senaryo - Drama

Jesse Armstrong - Succession

Thomas Schnauz - Better Call Saul

Gordon Smith - Better Call Saul

Peter Morgan - The Crown

Chris Mundy - Ozark

John Shiban - Ozark

Miki Johnson - Ozark

En iyi senaryo - Komedi

David West Read - Schitt’s Creek “The Presidental Suite”

Daniel Levy - Schitt’s Creek “Happy Ending”

- Tony McNamara - The Great

Michael Schur - The Good Place “Whenever You’re Ready”

Stefani Robinson - What We Do in the Shadows “On the Run”

Chris Marcil, Sam Johnson - What We Do in the Shadows “Collaboration”

Paul Simms - What We Do in the Shadows “Ghosts”

En iyi senaryo - Mini dizi-TV filmi