Bu yılki Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 92.’si düzenlenen ödül törenine Güney Kore yapımı Parasite damgasını vurdu. 6 dalda Oscar’a aday gösterilen film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere 4 dalda ödül aldı. İşte 92. Oscar Ödülleri’nin kazananların tam listesi.

92. Oscar Ödülleri, Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu’nda sahipleri ile buluştu. Akademi Ödülleri olarak da bilinen Oscar Ödülleri'ne Parasite damgasını vurdu. Güney Kore yapımı kara komedi filmi En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda Oscar’a aday olan Parasite 4 dalda ödüle ulaşırken, ilk defa İngilizce olmayan bir film En İyi Film Oscar’ının sahibi oldu.

2019’a damga vuran filmlerden olan Joker’in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise Judy filmindeki performansı ile Renee Zellweger kazandı.

Netflix yapımı olan Marriage Story filmindeki performansı ile Laura Dern En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Quentin Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood’da performansı ile Brad Pitt de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

52. Oscar Ödülleri’ni kazananların listesi:

En İyi Film:

Kazanan: Parasite

Diğer adaylar:

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Erkek Oyuncu:

Kazanan: Joaquin Phoenix (Joker)

Diğer adaylar:

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

En İyi Kadın Oyuncu:

Kazanan: Renée Zellweger (Judy)

Diğer adaylar:

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

En İyi Yönetmen:

Kazanan: Bong Joon-ho (Parasite)

Diğer adaylar:

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywwod)

En İyi Uluslararası Film:

Kazanan: Parasite (Güney Kore)

Diğer adaylar:

Corpus Christi (Polonya)

Honeyland (Makedonya)

Les Miserables (Fransa)

Pain and Glory (İspanya)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Kazanan: Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Diğer adaylar:

Tom Hanks (A Beatiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Kazanan: Laura Dern (Marriage Story)

Diğer adaylar:

Kathy Bates (Richard Jewell)

Scarlet Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

En İyi Orijinal Senaryo:

Kazanan: “Parasite”, Bong Joon-ho, Han Jin-won

Diğer adaylar:

“Knives Out”, Rian Johnson

“Marriage Story,” Noah Baumbach

“1917,” Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

"Once Upon a Time in Hollywood,” Quentin Tarantino

En İyi Orijinal Şarkı:

Kazanan: “(I’m Gonna) Love Me Again” Rocketman (Elton John ve Bernie Taupin)

Diğer adaylar:

“I’m Standing With You” (“Breakthrough”)

“Into the Unknown” (“Frozen II”)

“Stand Up” (“Harriet”)

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” (“Toy Story 4”)

En İyi Film Müziği:

Kazanan: Hildur Guðnadóttir (Joker)

Diğer adaylar:

Alexandre Desplat, “Little Women”

Randy Newman, “Marriage Story”

Thomas Newman, “1917”

John Williams, “Star Wars: The Rise of Skywalker”

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Kazanan: Bombshell

Diğer adaylar:

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

En İyi Görsel Efekt

Kazanan: 1917

Diğer adaylar:

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Animasyon:

Kazanan: Toy Story 4

Diğer adaylar:

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

En İyi Uyarlama Senaryo:

Kazanan: “Jojo Rabbit”, Taika Waititi

Diğer adaylar:

“The Irishman”, Steven Zaillian

“The Two Popes”, Anthony McCarten

“Little Women”, Greta Gerwig

“Joker”, Todd Philips ve Scott Silver

En İyi Kurgu:

Kazanan: Ford v Ferrari

Diğer adaylar:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

En İyi Görüntü Yönetmeni:

Kazanan: Roger Deakins, 1917

Diğer adaylar:

The Irishman

Joker

The Lighthouse

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Belgesel:

Kazanan: American Factory

Diğer adaylar:

The Cave

Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

En İyi Ses Miksajı:

Kazanan: 1917

Diğer adaylar:

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Ses Kurgusu:

Kazanan: Ford v Ferrari

Diğer adaylar:

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Kısa Film:

Kazanan: The Neighbors’s Window

Diğer adaylar:

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

En İyi Animasyon Kısa Film:

Kazanan: Hair Love

Diğer adaylar:

Daughter

Kitbull

Memorable

Sister

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

Kazanan: Once Upon a Time in Hollywood

Diğer adaylar:

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Parasite

En İyi Kostüm Tasarımı:

Kazanan: Little Women

Diğer adaylar:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Kısa Belgesel:

Kazanan: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

Diğer adaylar: