Bilim insanları, Irak'ta bir kazıda bulunan neandertal kadın iskeletinin yüzünü üç boyutlu olarak yeniden oluşturmayı başardı.

Birleşik Krallık'ta çalışmalarını sürdüren bazı bilim insanları, Kuzey Irak'ta bir mağarada buldukları ve Shanidar Z adını verdikleri kadın iskeletinden yola çıkarak, 75 bin yıl önce yaşamış kadının yüzünü yeniden modellemeyi başardılar. Yapılan incelemelerde kadının öldüğünde kırklı yaşlarında olduğu ortaya çıkmıştı.

Shanidar Z'nin bedeninin alt kısmının, 1960'lı yıllarda Amerikan Arkeolog Ralph Solecki tarafından yapılan kazılarda çıkarıldığı düşünülüyordu. Zagros Dağları üzerinde bulunan mağaraya, politik karışıklıklar yüzünden ancak 50 yıl sonra geri dönebilen araştırmacılar, kadının iskeletinin üst yarısına da ulaşmıştı.

40 bin yıl önce kayboldular

Neandertallerin soyu, bundan yaklaşık 40 bin yıl önce gizemli bir şekilde kayboldu. Birkaç bin yıllık kısa bir süre boyunca bugünün insanları olan Homo Sapiens ile neandertaller birlikte yaşadı. Öte yandan bu fosil bazı tartışmaları da yeniden alevlendirecek gibi.

Shanidar neandertalleri, bu canlıların da bir kültürü olduğu, ölülerini gömdükleri ve yaşlılarına da baktıkları yönündeki iddiaların temelini oluşturuyordu. Kaba, güdük ve vahşi oldukları düşünülen neandertaller ile ilgili çalışmalar, tahminlerimizden farklı olabileceklerini gösteriyor.

Toplanan parçalardan oluşturulan yüz ise neandertallerin karikatürize edilen özelliklerini taşıyor: devasa bir burun, yayvan bir yüz, küçük gözler. Tamamen korunmuş bir neandertal örneği olmadığı için elimizde nasıl göründüklerine dair sadece teoriler bulunuyor. Shanidar Z, Netflix'in "Neandertallerin Gizemi" adlı belgeselinde de karşımıza çıkıyor.