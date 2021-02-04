Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen 78. Altın Küre Ödülleri'nin adayları belli oldu. Ödül töreni 28 Şubat'ta gerçekleşecek.

Dünyanın en prestijli film ödüllerinden biri olan Altın Küre Ödülleri, bu sene de sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. 28 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak 78. Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Oscar'dan önce gerçekleştiği için Akademi Ödülleri'nin habercisi olarak da nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin 93 üyesinin verdiği oylarla sahibini buluyor.

78. Altın Küre Ödülleri'nin adayları

Drama Dalında En İyi Film adayları:

The Father

Mank

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Promising Young Woman

Müzikal / Komedi Dalında En İyi Film adayları:

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

En İyi Yabancı Film adayları:

Another Round

La Llorona

The Life Ahead

Minari

Two of Us

En İyi Animasyon Film adayları:

Onward

The Croods: A New Age

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:

Frances McDormand (Nomadland)

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins )The Father)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (The Mauritanian)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV dizisi adayları:

Schitt’s Creek

Ted Lasso

The Great

The Flight Attendant

Emily in Paris

Drama Dalında En İyi TV dizisi adayları:

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

En İyi Yönetmen adayları:

Chloé Zhao (Nomadland)

Regina King (One Night in Miami)

David Fincher (Mank)

Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

En İyi Senaryo adayları: