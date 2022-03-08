Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, yine üniversitelerle ilgili bir Cumhurbaşkanı Kararı ile geldi. Bu kararla 8 üniversitede 8 yeni fakülte kuruldu. Bu üniversitelerde yer alan 2 yüksekokul ile 1 fakülte ise tamamen kapatıldı. Gelin hep birlikte bu kararın detaylarına yakından bakalım.
Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre kapatılan fakülte; İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi oldu. Bu fakülte yerine İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu. Kapatılan yüksekokullar; Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu oldu.
Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan fakülteler:
Resmi Gazete'de yer alan karara göre kurulan fakülteler şöyle sıralandı:
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
- Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
- Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
- İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
- Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi
- Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Resmi Gazete'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir sayısında da benzer bir Cumhurbaşkanı Kararı yer almıştı. O karara göre 12 yeni fakülte açılmış, 5 fakültenin ismi değiştirilmişti. Eğer önceki değişikliklere göz atmak isterseniz buradaki haberimize göz atabilirsiniz.