Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında üniversitelerle ilgili yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Bu karara göre 8 üniversitede 8 yeni fakülte kuruldu. 2 yüksekokul ile 1 fakülte ise tamamen kapatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, yine üniversitelerle ilgili bir Cumhurbaşkanı Kararı ile geldi. Bu kararla 8 üniversitede 8 yeni fakülte kuruldu. Bu üniversitelerde yer alan 2 yüksekokul ile 1 fakülte ise tamamen kapatıldı. Gelin hep birlikte bu kararın detaylarına yakından bakalım.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre kapatılan fakülte; İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi oldu. Bu fakülte yerine İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu. Kapatılan yüksekokullar; Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu oldu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan fakülteler:

Resmi Gazete'de yer alan karara göre kurulan fakülteler şöyle sıralandı:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi

Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Resmi Gazete'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir sayısında da benzer bir Cumhurbaşkanı Kararı yer almıştı. O karara göre 12 yeni fakülte açılmış, 5 fakültenin ismi değiştirilmişti. Eğer önceki değişikliklere göz atmak isterseniz buradaki haberimize göz atabilirsiniz.