10 Farklı Üniversitede 12 Farklı Yeni Fakülte Açıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 5252 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı üniversitelere yeni fakülteler kuruldu. Bazı üniversitelerde ise açık olan fakülteler kapatıldı. Aynı kararda bazı isim değişiklikleri de yer alıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında üniversitelerle ilgili bir Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. 5252 sayılı karar kapsamında bazı üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu, bazılarında ise fakülteler kapatıldı. Ayrıca bazı fakültelerin de ismi değiştirildi. Yapılan değişikliklerin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30. maddesi gereğince olduğu belirtildi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, üniversitelerdeki değişikliklere hep birlikte bakalım.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Türkiye'deki çeşitli üniversitelere 12 yeni fakülte kuruldu. Kapatılanların sayısı da kurulanlar gibi 12'ydi. 5 üniversitede ise fakültelerin isimleri değiştirildi. Dilerseniz hep birlikte, bu değişikliklere geçelim.

Resmi Gazete'deki kararla kurulan fakülteler:

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi

Haliç Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İstanbul Üniversitesi İslam Tetkikleri Enstitüsü

Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Kapatılan fakülteler:

Abdullah Gül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Abdullah Gül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Balıkesi Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu

Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

İsmi değişen fakülteler:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Amasya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Mühendislik Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi - Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi - Eğitim Fakültesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 5252 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.