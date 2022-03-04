10 Farklı Üniversitede 12 Farklı Yeni Fakülte Açıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında üniversitelerle ilgili bir Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. 5252 sayılı karar kapsamında bazı üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu, bazılarında ise fakülteler kapatıldı. Ayrıca bazı fakültelerin de ismi değiştirildi. Yapılan değişikliklerin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30. maddesi gereğince olduğu belirtildi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, üniversitelerdeki değişikliklere hep birlikte bakalım.
Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Türkiye'deki çeşitli üniversitelere 12 yeni fakülte kuruldu. Kapatılanların sayısı da kurulanlar gibi 12'ydi. 5 üniversitede ise fakültelerin isimleri değiştirildi. Dilerseniz hep birlikte, bu değişikliklere geçelim.
Resmi Gazete'deki kararla kurulan fakülteler:
- Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Haliç Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
- Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- İstanbul Üniversitesi İslam Tetkikleri Enstitüsü
- Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi
- Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi
- Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Kapatılan fakülteler:
- Abdullah Gül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
- Abdullah Gül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Balıkesi Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
- Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu
- Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu
- Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
- Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
- Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
İsmi değişen fakülteler:
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Amasya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Mühendislik Fakültesi
- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi - Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
- Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi - Eğitim Fakültesi
- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 5252 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.