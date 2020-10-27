8. Nesil iPad ve Yepyeni iPad Air, Türkiye'de Satışa Sunuldu

Apple, en yeni iPad ve iPad Air modellerini Türkiye'de satışa sundu. Özellikle yeni iPad Air, fiyatıyla meraklılarını bir miktar üzebilir.

Apple, geçtiğimiz ay gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde duyurduğu 10,2 inç ekranlı yeni iPad ile 10,9 inç ekranlı yeni iPad Air’ı Türkiye’de satışa sundu. Özellikle yeni tasarım noktasında yeni iPad Pro’ya fazlasıyla benzeyen iPad Air, özellikleriyle tüketicilerin takdirini toplamayı başarmış olsa da fiyatı konusunda aynı şeyleri söylemek çok da kolay değil.

10,2 inçlik bir ekrana sahip olan 8. nesil iPad, kalın çerçeveli, ekran altında ‘ana ekran’ tuşu bulunan klasik iPad tasarımını devam ettirirken; iki yıl önce tanıtılan Apple A12 Bionic işlemciden güç alıyor ve 32 GB ile 128 GB olmak üzere iki ayrı bellek seçeneği sunuyor.

Yeni iPad Air ise iPad Pro’da görmüş olduğumuz tasarım güncellemesini takip ediyor ve daha ince ekran çerçeveleri, tamamen ortadan kaldırılan ana ekran tuşu, düz kenarlar, güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı gibi özellikler sunuyor. Beş farklı renk seçeneği ile gelen yeni iPad Air, tüketicilere 64 GB ve 256 GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor.

Apple, yeni iPad Air’in 64 GB’lık versiyon için 5.799 TL, 256 GB’lık versiyon için ise 7.199 TL fiyat etiketini daha önceden zaten açıklamıştı. Ayrıca yeni iPad Air'ın hücresel bağlantı destekli sürümünde fiyatın 8.399 TL’ye kadar çıkabildiğini de söyleyelim.

8. nesil iPad ise daha zayıf donanımının da etkisiyle 32 GB’lık sürümünde 3.199 TL, 128 GB’lık sürümünde ise 3.999 TL fiyat etiketine sahip. Ancak 8. nesil iPad’in de iPad Air gibi hücresel versiyonunda 5.199 TL’ye varan fiyat etiketi sunmuş olduğunu ifade edelim.