Apple, ilk kez 2017 yılında duyurduğu AirPower'dan tümüyle vazgeçmiş gibi görünüyor. Mart ayında yaptığı açıklamalarda Apple'ın yeni bir AirPower üzerinde çalıştığını söyleyen Jon Prosser, yaptığı son açıklamalarda ise bu üründen bir kez daha vazgeçildiğini ifade ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2017 yılında AirPower olarak isimlendirilen bir şarj matı ile karşımıza çıkmıştı. Bu ürün, iPhone X, Apple Watch ve AirPods'ları aynı anda kablosuz olarak şarj edebiliyordu. Ancak Apple, bu ürünü duyurduktan kısa bir süre sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve AirPower projesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Apple, aradan geçen yıllarda da AirPower'ı bir ürün haline getiremedi. Ancak geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jon Prosser, Apple'ın yeni bir AirPower üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Şimdi yeni bir açıklama daha yapan Prosser, Apple'ın yeni AirPower'dan da vazgeçtiğini söyledi. Prosser, bu açıklamalarını Apple'ın güvenilir kaynaklarına dayandırdı.

2017 yılında duyurulan AirPower, işte böyle görünüyordu

Prosser, konunun detaylarına inmedi ancak bu açıklamanın Apple'ın yeni kablosuz şarj teknolojisi MagSafe ile eş zamanlı olması dikkat çekici. Apple muhtemelen, MagSafe ile çözdüğü kablosuz şarj sorunu sonrasında AirPower'dan vazgeçti. Ayrıca AirPower'ın üretiliş amacı, Belkin tarafından üretilen üçü bir arada kablosuz şarj cihazıyla da karşılanmış oldu. Belkin'in ürünü, iPhone, AirPods ve Apple Watch'un aynı anda şarj edilebilmesini sağlıyor.

Apple'ın 2017 yılında duyurduğu AirPower, aşırı ısınma sorunu yaşıyordu. Üst üste binen şarj bobinlerinin neden olduğu bu sorun, şarj hızını da ciddi anlamda düşürüyordu. Ancak üçüncü taraf teknoloji şirketleri üst üste binen bobin sorununu çoktan çözdüler. Yani bir tüketici, Apple markası haricinde benzer bir işi gören aynı kalitede ürünlere kolaylıkla erişebiliyor. Apple, bu nedenden ötürü de AirPower'dan vazgeçmiş olabilir.