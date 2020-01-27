8 Saatte 1000 Yıl Hapis Cezası Uygulanabilir mi?

Bilim insanları, insanlara 8 saati 1000 yılmış gibi yaşatacak bir teknolojinin gelecekte mümkün olduğunu düşünüyor. Bu şekilde suçluların cezalarının kısa sürede çok daha uzun olacak şekilde uygulanabileceği düşünülüyor.

İnsanların yazılı kuralları çiğnediklerinde nasıl cezalandırılacakları, insanlığın ilk dönemlerinden bu yana tartışma konusu olmuştur. İnsanların yasalara daha sadık kalması için caydırı ceza yöntemleri ise geliştirilmeye devam ediyor.

Ölüm yani idam cezasının büyük bir tartışma konusu olduğu günümüzde bilim insanları, gelecektek alternatif ceza yöntemlerinin karşımıza çıkabileceğini düşünüyorlar. Bu ceza yöntemlerinden biri için, Black Mirror’un bir bölümünden örnek veriliyor.

Black Mirror dizisinin bir bölümünde suçlulara, zihinsel olarak gerçekte yaşadıklarından çok daha uzun süre yaşanmışlık hissi veren bir teknoloji ile ceza uygulanıyordu. Dizideki teknolojisi sayesinde mahkumlar, bir saati, bir aymış gibi yaşıyordu. Dizide bu teknoloji, korkunç suçların karşısında bir ceza olarak uygulanıyordu.

Black Mirror'daki ütopik hapis cezası, gelecekte gerçek olabilir

Black Mirror’da gördüğümüz bu cezalandırma yöntemi gelecekte bir gerçek olarak önümüze çıkabilir. Gelecekteki teknolojilerin, suçların karşısında uygulanan cezayı nasıl değiştireceği üzerinde çalışan ünlü düşünür Rebecca Roache, ilaçların insan beynini kandırabileceğini, zamanın daha hızlı geçtiğini hissettirebileceğini söyledi.

Aeon’a yaptığı açıklamada Roache, “Suçlulara, 1000 yıl hapis cezası çekiyormuş gibi hissettiren bir hap ya da sıvının geliştirildiğini hayal edebilirsiniz. Hızlanma faktörü bir milyon olursa, sekiz buçuk saat içinde bin yıllık düşünce gerçekleşebilir.” dedi.

Black Mirror’dan aşina olduğumuz bu ceza yönteminin gerçekten uygulanabilecek olması korkutucu. Bir insana 8 saat hapis cezası ile 1000 yıllık cezası yaşatmak ise yeni bir etik tartışmasının fitilini ateşleyebilir.