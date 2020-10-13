YouTuber Matti Haapoja, farklı çözünürlükteki videolar arasındaki farkı anlamanın gerçekten mümkün olup olmadığını görmek için 720p'den 8K'ya kadar yapmış olduğu çekimleri tek bir videoda birleştirdi ve hangi sahnenin hangi çözünürlükte çekildiğini tahmin etmeye çalıştı, tabi biz de öyle.

Pek çok kişiye göre 4K, fazla abartılan bir teknoloji ve gözleriniz çok iyi değilse 4K ile 1080p (Full HD) görüntüler arasındaki farkı dahi anlayamazsınız. Ancak biliyoruz ki 4K, 1080p çözünürlükten dört kat daha fazla piksel sunuyor. O halde 4K ile 1080p arasındaki farkı anlamanın zor olduğu fikri doğru mu?

YouTuber Matti Haapoja, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videosunda aynı sahnedeki farklı çözünürlükte görüntüleri fark edip edemeyeceğimizi test eden bir klip yayınladı. Videonun başlığı her ne kadar “1080p vs 8K - Farkı görebiliyor musunuz?” olsa da Haapoja, videonun içinde yer verdiği klipte çözünürlüğü 720p ile 8K arasında değişen görüntüler kullandı.

Haapoja, söz konusu klibi bize izlettirdikten sonra kendisinin farklı çözünürlükteki görüntüler arasındaki farkı anlayıp anlayamadığını test etmek için videoyu bir 3K 16 inç MacBook Pro, 32 inç Apple 6K XDR ve 4K LG CX 65 inç OLED TV’de izlediğini ifade ediyor. Haapoja, videoda hangi sahnenin düşük, hangi sahnenin yüksek çözünürlükte olduğunu anlayabildiğini ifade ediyor ancak videoya zaten kendisinin oluşturduğunu düşünürsek bunu anlamaktan ziyade bildiğini söyleyebiliriz.

Kendi gerçekleştirdiğimiz testlerde videoyu hem Samsung 49 inç 4K QLED TV’de hem de Samsung 21 inç 1080p LED monitörde izledik. 4K TV’de özellikle 4K ile 1080p arasındaki detay farkı bariz bir şekilde kendini gösterirken, ilginç bir şekilde 1080p monitörde dahi 4K görüntüler, 1080p çözünürlükten daha detaylı bir keskin görünüyordu.

O halde şimdi de size soralım; siz 720p, 1080p, 4K ve 8K görüntüler arasında bir fark görebiliyor musunuz? Matti Haapoja’nın 8K ile 720p arasındaki tüm çözünürlükleri karşılaştırdığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilir ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz. (Çözünürlükler arasındaki farkı en iyi şekilde görebilmek için videoyu en üst çözünürlükte izlemeniz gerekiyor)

8K vs 1080p - Farkı görebiliyor musunuz?