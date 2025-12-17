Tümü Webekno
[9-16 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[9-16 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 9-16 Aralık tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta bir kez daha, geçtiğimiz haftalarda uzun süre zirveyi bırakmayan EA SPORTS FC 26 yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (9-16 Aralık)

EA SPORTS FC 26

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
ARC Raiders 39.99$ -
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50)
Assassin's Creed Valhalla 47.99$ 4.79$ (-%90)
Ashes of Creation 22.99$ 19.54$ (-%15)
Diablo IV 49.99$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 44.99$ 19.79$ (-%56)
Battlefield 6 69.99$ -
Football Manager 26 49.99$ -
MIMESIS 5.79$ 4.63$ (-%20)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ -
Path of Exile 2 29.99$ -
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Aralık 2025 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo8 ile Tiggo7, Çok Uygun Fiyatlarla Satışta!

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

