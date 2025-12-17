[9-16 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 9-16 Aralık tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta bir kez daha, geçtiğimiz haftalarda uzun süre zirveyi bırakmayan EA SPORTS FC 26 yer alıyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (9-16 Aralık)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Assassin's Creed Valhalla
|47.99$
|4.79$ (-%90)
|Ashes of Creation
|22.99$
|19.54$ (-%15)
|Diablo IV
|49.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|44.99$
|19.79$ (-%56)
|Battlefield 6
|69.99$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|MIMESIS
|5.79$
|4.63$ (-%20)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|-
|Path of Exile 2
|29.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.