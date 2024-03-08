9 İkonik EA Oyunu, Steam'e Eklendi: Yüzde 60'a Varan İndirim de Var!

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Electronic Arts, yıllar önce piyasaya sürdüğü ikonik oyunlarını Steam'e getirdi. Bu arada; oyunlarda yüzde 60'a varan indirim de yapıldı.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts (EA), dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'e yeni oyunlar ekledi. EA'in Steam'e eklediği oyunlar, daha çok "eski", ikonik oyunlar olarak karşımıza çıktı.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan EA'in Steam'e eklediği oyunlara bakalım.

Steam'e yeni eklenen EA oyunları

EA steam yeni oyunlar ekledi

  • Command & Conquer The Ultimate Collection
  • SimCity 3000 Unlimited
  • Populous
  • Populous II: Trials of the Olympian Gods
  • Populous: The Beginning
  • Dungeon Keeper Gold
  • Dungeon Keeper 2
  • Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack
  • The Saboteur

Ayrıca şirket, bu eski oyunlar için yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında SimCity 3000 Unlimited, 1,19 dolar karşılığında satın alınabiliyor.
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EA'in Steam'e eklediği oyunlar için hazırladığı video:

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