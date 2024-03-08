Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts (EA), dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'e yeni oyunlar ekledi. EA'in Steam'e eklediği oyunlar, daha çok "eski", ikonik oyunlar olarak karşımıza çıktı.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan EA'in Steam'e eklediği oyunlara bakalım.
Steam'e yeni eklenen EA oyunları
- Command & Conquer The Ultimate Collection
- SimCity 3000 Unlimited
- Populous
- Populous II: Trials of the Olympian Gods
- Populous: The Beginning
- Dungeon Keeper Gold
- Dungeon Keeper 2
- Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack
- The Saboteur
Ayrıca şirket, bu eski oyunlar için yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında SimCity 3000 Unlimited, 1,19 dolar karşılığında satın alınabiliyor.
EA'in Steam'e eklediği oyunlar için hazırladığı video: