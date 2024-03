İnternette ortaya çıkan yeni iddialara göre bu yıl daha fazla klasikleşmiş PlayStation oyunu bilgisayara gelecek.

PlayStation'a özel bazı oyunlar yavaş yavaş bilgisayar için de uyarlanarak oyunseverlerin karşısına çıkıyordu. Örneğin dün, Ghosts of Tsushima'nın mayısta PC için geleceği resmen açıklanmıştı. Bu yıl içinde pek çok önemli yapımın da aynı yolu izleyeceği iddiaları bugün sosyal medyada gündem oldu.

God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 ve dahası

PC portlarının arkasındaki şirket Nixxes'ta çalıştığını söyleyen bir kullanıcı, bu yıl bilgisayara gelecek olan bazı Sony oyunlarının listesini sızdırdı. Hollanda merkezli Nixxes, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided dahil birçok yapımı getirmesiyle biliniyor.

İddialar doğruysa bu yıl bilgisayarlarda göreceğimiz Sony oyunlarının listesi ise şu şekilde (Ghosts of Tsushima resmen açıklandığı için dahil etmedik):

The Last of Us Part 2

God of War Ragnarok

Demon's Souls

Gran Turismo 7

İddialar bu kadarla da kalmıyor. Söylentiye göre Demon's Souls'un çıkışı zaman alıyor çünkü geliştirici ekibin daha önce bir oyunu bilgisayara portlamadığı ifade ediliyor. Marvel's Spider-Man 2'nin ise 2025 yılının başlarında bilgisayarda olacağı belirtiliyor. Üstelik bu oyunlar Sony'nin portlanmasını istediği oyunların yalnızca bir kısmı.

Japon teknoloji devi, bazı eski oyunlarının da bilgisayara gelmesini istiyor. Bu oyunların içinden yalnızca inFAMOUS Second Son'ın adı verilmiş olsa da bu liste elbette genişleyecektir. Siz hangi PlayStation oyunlarını bilgisayarda oynayabilmek isterdiniz?