90 Milyon Yıl Önce Yaşayan Yengeçler İşte Böyle Görünüyordu

Bilim insanlarının Amerika'da buldukları yengeç fosilleri, günümüzde sahillerde gördüğümüz yengeçlerden çok farklıydı.

Bilim insanları fosiller üzerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Bilim insanlarının Amerika ve Kolombiya'da bulmuş olduğu yengeç fosilleri, geçmiş tarihlerde yaşayan yengeçlerin günümüzdeki türlerine göre bir hayli farklı göründüklerini ortaya çıkardı. Bilim insanlarının Callichimaera perplexa ismini verdiği yengeçler aslında bizlere o kadar da uzak değil. Çizgi filmlerde bulunan yengeçler denildiği zaman akıllara ilk olarak gözlerinin çıkıklığı gelir. Callichimaera perplexa isimli yengeçlerin de gözleri aynı böyleydi.

Bilim insanları fosil üzerinde yaptıkları çalışmalarda, Callichimaera perplexa'ların günümüzde bulunan yengeçler kadar yengeç özelliği taşıdığını ama bir o kadar da farklı özellikleri olduğunu belirlediler. Bilim insanları bu türleri 'benzersiz' olarak tanımlıyorlar. Günümüzdeki yengeçlerin aksine bir hayli küçük olan bu canlılar şimdiki hallerine nasıl erişmişler, bu durum henüz anlaşılabilmiş değil. Bilim insanları bu fosili bir sanatçıya götürmüşler ve bu canlıyı resmetmesi istenilmiş. Sanatçının resmettiği o Callichimaera perplexa işte böyle görünüyor;

Bilim insanları, bu canlının tüm yengeç kurallarını çiğnediğini ifade ediyor. Ayrıca Callichimaera perplexa'lar için yengeç dünyasının ornitorenkleri deniliyor. Bilim insalarının birkaç hayvanın birleşimi olarak niteledikleri ornitorenkler, ilk keşfedildikleri zaman bilim insanlarına bir süre şaşkınlık yaşatmış, hatta kimileri bu canlıların göz yanılmacası olduğunu düşünmüşlerdi. Callichimaera perplexa'lar için bir de kısa video oluşturulmuş. O video ise şöyle;