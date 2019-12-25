89 yaşındaki Mori Hamako, nam-ı diğer Gamer Grandma, neredeyse 40 yıldır aktif olarak oyun oynuyor. Call of Duty (COD) ve Grand Theft Auto (GTA) gibi oyun videolarını düzenli olarak YouTube kanalına yükleyen Hamako, şu sıralar internetin en popüler simalarından biri.

YouTube’da hala keşfedilmeyi bekleyen binlerce içerik üreticisi bulunuyor. Japonya’da yaşayan Mori Hamako da bunlardan biri. Fakat Hamako’yu diğer YouTuber’lardan ayıran çok önemli bir özelliği var. Tam 89 yaşında olan Japon kadın, Gamer Grandma adlı kanalında Call of Duty ve Grand Theft Auto gibi aksiyon oyunları oynuyor.

Profesyonel oyunculara taş çıkartan bir yeteneğe sahip olan Hamako, nam-ı diğer Gamer Grandma, 100 bin aboneye merdiven dayamış durumda. YouTube’daki macerasına 2014 yılında başlayan 89 yaşındaki oyun tutkunu, ününü her geçen yıl daha da katladı. Memleketi Japonya’da adeta viral haline gelen Gamer Grandma, bu yılın temmuz ayında abonelerine teşekkür eden bir özel bir video dahi yayınladı.

1930 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da doğan Hamako, düşündüğünüz gibi oyunlarla çocukları veya torunları yardımıyla tanışmadı. Japon oyun haber sitesi Game Spark ile yaptığı bir röportajda konuşan Hamako, 1981'de Japonya'da "Famicom" olarak bilinen klasik Nintendo Entertainment System (NES) konsoluna geçmeden önce, oyun yolculuğuna Cassette Vision konsolunda başladığını söylüyor.

89 Yaşındaki Hamako'nun paylaştığı Call of Duty: Modern Warfare oynanış videosu:

Hala F1 Race, The Legend of Zelda ve Dragon Quest gibi klasikleri oynamaktan zevk aldığını belirten 89 yaşındaki Hamako, 80'lerin sonuna doğru PC’ye geçtiğini, 90’larda ise PlayStation ile tanıştığını söylüyor.

O zamanlar korku aksiyon oyunu Resident Evil’ın grafiklerini ve hikayesini çok çarpıcı bulduğunu ifade eden Hamako, oyun oynarken yaşadığı heyecanı başkalarıyla paylaşmak için YouTube kanalı açtığını belirtiyor. Kanalına yüklediği ilk içeriğin The Elder Scrolls V: Skyrim’in oynanış videosu olduğunu ifade eden 89 yaşındaki YouTuber, sağlığı el verdiği müddetçe oyun oynamaya devam edeceğini söylüyor.

İşte Hamako'nun GTA 5'teki meziyetleri: