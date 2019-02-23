Kore markası Genesis, yeni tanıttığı limuzini ile büyük ses getireceğe benziyor.

Koreli otomobil üreticisi Genesis, limuzin sınıfında çok ses getirecek bir modele imza attı. Hyundai’nin premium markası, Kore pazarı için G90'ın genişletilmiş bir versiyonunu piyasaya sürdü.

G90 Limousine, şaşırtıcı olmayan bir şekilde normal G90'a göre toplam uzunluğunda 290 mm artış sayesinde inanılmaz bir arka koltuk bacak mesafesi sunuyor.

Genesis G90 Limousine, toplam 5.945 mm, aks aralığı 3.450 mm uzunluğunda. Modelin yüksekliği ise 1.505 mm ölçülerinde ve normal G90 sedandan biraz daha uzun.

Genesis G90 Limousine'in lüks arka yolcu bölmesinde, kapitone deri ile kaplanmış iki adet 18 ayarı bulunan VIP koltuklar, iki TV monitörü, Alcantara tavan döşemesi ve koltukları ayıran konsolun üstüne yerleştirilmiş bir kumanda merkezi bulunuyor.

Genesis G90 limuzinde, sadece bir motor seçeneği bulunuyor. Bu seçenek, 420 beygirlik güç ve 520 Nm tork üreten 5.0 litre V8 benzinli bir motor barındırıyor. Standart AWD sistemi ile dört tekerleğe güç gönderen sekiz ileri otomatik şanzıman ile gelen lüks sedan, adaptif süspansiyon sistemine sahip.

Genesis G90 Limousine'in fiyatı ne kadar?

Kore'de 155.1 milyon won değerinde satılan limuzin, yaklaşık olarak 138 bin 100 dolara denk geliyor.