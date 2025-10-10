Tümü Webekno
Game of Thrones Dizisi A Knight of the Seven Kingdoms Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Game of Thrones evreninde geçecek A Knight of the Seven Kingdoms dizisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. Fragmanı, konusu, platformu, çıkış tarihi ve dahası Webtekno'da.

Game of Thrones Dizisi A Knight of the Seven Kingdoms Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

George R.R. Martin’in kitaplarından uyarlanan ve 2011-2019 arasında yayında olan Game of Thrones, tarihin en büyük dizilerinden biri olmayı başarmıştı. Son yıllarda da Game of Thrones evreninde geçen farklı yapımların geldiğini görmüştük. House of the Dragon bunlardan biriydi. Yakında da A Knight of the Seven Kingdoms isimli yepyeni bir dizi göreceğiz.

Biz de bu içeriğimizde A Knight of the Seven Kingdoms hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. Fragmanı, konusu, oyuncuları, çıkış tarihi ve dahasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer Game of Thrones hayranıysanız bu diziyi kaçırmak istemeyeceksiniz.

A Knight of the Seven Kingdoms fragmanı:

A Knight of the Seven Kingdoms konusu:

knight1

A Knight of the Seven Kingdoms, George R.R. Martin’in Game of Thrones evreninde geçen aynı isimli kitabından uyarlanıyor. Dizide, Game of Thrones’ta yaşanan olayların 100 yıl öncesine, hâlâ Targaryenler’in demir tahtta bulunduğu döneme gidiyoruz.

Diziden Westeros’un en ünlü şövalyelerinden biri olan Ser Duncan the Tall (Uzun Duncan) ve yaveri Egg’in yaşadıkları konu edinilecek. Egg, kraliyet ailesinden gelen, gerçek ismi Aegon Targaryen olan bir karakter. Yapımda bu ikilinin arasındaki ilişkiyi, yaşadıkları maceraları ve Westeros’un o zamanki hâlini izleyeceğiz.

A Knight of the Seven Kingdoms oyuncuları

cast

A Knight of the Seven Kingdoms dizisinde başrolde Ser Duncan the Tall olarak Peter Claffey’i göreceğiz. Egg rolünde ise Dexter Sol Ansell yer alacak. Bu ikiliye ek olarak Sam Spruell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Finn Bennett, Edward Ashley gibi isimler de kadroda yer alacak. Dizinin yaratıcılığını Ira Parker ve George R.R. Martin üstleniyor.

A Knight of the Seven Kingdoms hangi platformda yayımlanacak?

psoter

A Knight of the Seven Kingdoms dizisi, HBO Max tarafından yayımlanacak. Ülkemizdeki HBO Max aboneleri, çıktığı ilk günden itibaren platform üzerinden yapımı izleme fırsatı yakalayacak.

A Knight of the Seven Kingdoms çıkış tarihi

knight3

Game of Thrones evreninde geçecek A Knight of the Seven Kingdoms dizisi, 18 Ocak 2026 Pazar günü HBO Max üzerinden çıkış yapacak. Bölümler, haftalık olarak bekleyenleriyle buluşacak.

A Knight of the Seven Kingdoms kaç bölüm olacak?

knight4

A Knight of the Seven Kingdoms, toplamda** 6 bölümden** oluşacak, 18 Ocak 2026’dan 22 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Her bir bölüm 30 dakika uzunluğunda olacak. Dizinin 2’inci sezonunun gelmesinin beklendiğini de ekleyelim.

A Knight of the Seven Kingdoms dizi hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. Önümüzdeki yılın başlarında çıkacak dizi için meraklı bekleyiş sürüyor. Game of Thrones evreninden yeni yapımlar görmek gerçekten heyecan verici.

Game of Thrones İzleyenlerin Dizi Hakkında Muhtemelen Daha Önce Duymadığı 12 İlginç Bilgi Game of Thrones İzleyenlerin Dizi Hakkında Muhtemelen Daha Önce Duymadığı 12 İlginç Bilgi
