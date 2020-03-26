Yapım şirketi Uncork'd Entertainment’in bir süredir çalışmalarına devam ettiği korku filmi A Nun’s Curse’in fragmanı yayınlandı. Film, fragmanı ile korku filmi severlerin dikkatini çekmiş durumda.

2013 yılında vizyona giren korku filmi Conjuring, büyük bir başarı sağlayarak korku filmleri alanında yeni bir sayfanın açılmasına neden olmuştu. İlk Conjuring filminin insanlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılaşmasından sonra devam filmi de gelmişti. The Conjuring ile benzer bir konuyu işleyen ve 2018 yılında vizyona giren The Nun da önemli bir gişe başarısını kazanmıştı.

Korku filmi için film yapımcısı Tommy Faircloth, The Nun’un kazandığı başarının ardından benzer bir yapım için kolları sıvadı. Yapım şirketi Uncork'd Entertainment olan düşük bütçeli korku filmi A Nun’s Curse’ün fragmanı bugün yayınlandı.

Fragman, küçük bir kızın odasındaki rahibe oyuncağının görülmesinin ardından bir rahibe hayaletinin küçük kızı korkutması ile başlıyor. Fragmanın devamında kimsenin ziyaret etmeyi düşünmeyeceği terk edilmiş bir manastıra sığınmak zorunda kalan gençleri görüyoruz. Gençlere, ziyaret ettikleri terkedilmiş manastırda Sister Monday ismi verilen bir rahibenin hayaleti musallat oluyor.

Felissa Rose, Damian Maffei ve Gunner Willis’in başrollerinde yer aldığı A Nun’s Curse, 12 Mayıs’ta gösterime girecek. Düşük bütçeli bir korku filmi A Nun’s Curse’in fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

A Nun's Curse Fragmanı