Çevrimiçi yayın sektörüne iddialı bir giriş yapan Apple TV+, William Landay'in aynı adlı romanına dayanan sekiz bölümlük yeni drama dizisi Defending Jacob’ın yeni fragmanını yayınladı. Başrolünde Chris Evans’ı izleyeceğimiz dizi, yayın hayatına 24 Nisan’da başlayacak.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında duyurulmasının ardından Jason Momoa’lı See, Jennifer Aniston’lı The Morning Show ve Steven Spielberg imzalı Amazing Stories gibi yüksek profilli birçok diziyi izleyicilerle buluşturan Apple TV+, belki de en fazla beklenen serisi Defending Jacob’dan yeni bir fragman yayınladı.

William Landay'ın 2012 yılında yayınlanan aynı adlı romanına dayanan dizi, toplam sekiz bölümden oluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda, eski Captain America Chris Evans, Downton Abbey’den tanıdığımız Michelle Dockery, korku filmi IT ile adını duyuran genç oyuncu Jaeden Martell, Oscarlı J.K. Simmons ve The Handmaid’s Tale dizisini izleyenlerin yakından tanıyacağı Cherry Jones gibi pek çok başarılı isim bulunuyor.

Defending Jacob, oğlu cinayetle suçlanan savcı bir babanın hikayesini izliyor. Evans’ın canlandırdığı Andy Barber karakteri, bir yandan adaleti sağlamaya çalışırken, diğer yandan da oğlunu korumaya çalışacak. Dizi, hikayedeki olayların gerçekleştiği söylenen Newton, Massachusetts'te çekildi.

Logan’ın senaristi Mark Bomback tarafından yazılan diziyi, daha önce The Imitation Game filmi ile Oscar adaylığı kazanan Morten Tyldum yönetti. Defending Jacob’ın ilk üç bölümü 24 Nisan’da sadece Apple TV+ platformunda yayınlanacak. Diğer beş bölüm ise her cuma haftalık olarak kütüphaneye eklenecek.

Defending Jacob fragmanı