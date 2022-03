The Last of Us'ın ardından 2019'da piyasaya sürülen popüler aksiyon-macera oyunu A Plague Tale: Innocence da dizi oluyor. Şu an için dizinin nerede yayınlanacağı belli olmasa da Quentin Tarantino'nun yardımcı yönetmenliğini yapmış olan Mathieu Turi'nin uyarlamada bulunacağı açıklandı.

Son zamanlarda video oyunlarının dizi olarak uyarlanması oldukça popüler hâle gelmiş durumda. Bildiğimiz gibi sinema ve dizi platformu Netflix, geçtiğimiz yıllarda popüler oyun serisi The Witcher'ın dizisini çekmiş ve hayranları sevindirmişti. Bunun yanı sıra sevilen oyun The Last of Us'ın da HBO tarafından dizisinin çekildiğini ve ne zaman yayınlanacağını sizlerle paylaşmıştık. Bunlara ek olarak geçtiğimiz gün sizlere aktardığımız haberimizde de Netflix'in heyecanla beklenen Resident Evil dizisinin yayın tarihinin belli olduğunu ve yapımdan posterler paylaşıldığını belirtmiştik. Şimdi de başka popüler bir oyunun dizisinin çekileceği ile ilgili haberler gelmeye başladı. A Plague Tale: Innocence dizi oluyor Eurogamer'a göre, özellikle Fransız oyun şirketi Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Xbox Gamepass kullanıcıları arasında oldukça popüler bir stealth (gizlilik) aksiyon-macera oyunu olan A Plague Tale: Innocence oyunu da dizi olarak karşımıza çıkacak. İlk olarak Fransız haber sitesi Allocine tarafından fark edildiği belirtilen dizi için başta ABD merkezli prodüksiyon şirketlerinin ilgili olduğu; ancak bu teklifin Asobo tarafından reddedildiği ifade edildi. Buna sebep olarak da çekilecek yapımın Bordeux merkezli oyun şirketine tutulmak istenmesi gösterildi. Gelen haberlere göre şu anlık dizinin kadrosu ve nerede yayınlanacağı ile ilgili detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak Quentin Tarantino'nun Inglourious Basterds filminde yardımcı yönetmenlik yapan Fransız sinemacı Mathieu Turi, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada dizide bulunacağını duyurdu. Turi açıklamalarında, "Artık resmi! A Plague Tale'ın dizi uyarlamasında yer alacağım için çok mutluyum. Amicia ve Hugo'nun maceralarını ekrana taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. Peki, A Plague Tale: Innocence'ın konusu ne? Oyunu bilmeyenler için biraz konusundan bahsedelim. A Plague Tale: Innocence'da, Amicia de Rune ve Hugo isimli iki kardeşin, 14.yüzyıl Orta Çağ Fransa'sında yaşadıkları anlatılıyor. Bu iki kardeş maceralarında, onları ele geçirmeye çalışan Fransız Engizisyon askerlerinden ve Kara Veba hastalığını yayan ölümcül farelerden kaçıyor. Bunun yanı sıra fantastik ögelerin de bulunduğu oyunda, pek spoiler vermeden Hugo karakterinin daha sonra ne olduğu anlaşılan gizemli bir hastalığa sahip olduğunu ve bol bol bulmacaların da yer aldığını belirtip, yapımın bu yıl içinde A Plague Tale: Requiem isminde bir devamının çıkacağını da sözlerimize ekleyelim. Kısacası eleştirmenlerden ve oyunculardan oldukça olumlu yorumlar alan A Plague Tale oyununun bir dizi için oldukça ilgi çekici bir konuya sahip olduğunu söylememiz mümkün.

