The Last of Us dizisiyle ilgili önemli açıklamalar yapıldı. HBO Max içerik sorumlusu Casey Bloys tarafından yapılan açıklamalarda, çekimlerin devam ettiği belirtildi. Bloys, dizinin çıkış tarihi ile ilgili de önemli bir duyuru yaptı.

Video oyun dünyasına damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan The Last of Us, bir süredir yeni bir dizi projesi ile gündemde. HBO Max aracılığıyla seyircilerle buluşacak dizi, bugüne dek çok da önemli gelişmelere ev sahipliği yapmadı. Ancak gelen son açıklamalar, The Last of Us dizisini bekleyenlerin hevesini kıracak türden. Zira yapılan açıklamalara göre bu diziyle 2022'de tanışamayacağız.

The Hollywood Reporter'a röportaj veren HBO içerik sorumlusu Casey Bloys, bugüne dek herhangi bir yayın tarihi açıklamadıklarını ancak yayın tarihinin 2022'de olmayacağını söyledi. Çekimlerin Kanada'da devam ettiğinden bahseden Bloys, kendi tahminlerine göre dizinin 2023'te yayına hazır hale geleceğini belirtti.

The Last of Us dizisi neler sunacak?

Aslına bakacak olursak diziyle ilgili olarak detaylı bir bilgi sahibi değiliz. Ancak daha önce yapılan açıklamalara göre dizi, oyunun orijinal konusuyla uyumlu olacak. Pedro Pascal Joel, Bella Ramsey ise Ellie karakterini canlandıracak. Merle Dandridge'i ise Marlene isimli karakter olarak göreceğiz.

Bu arada; geçtiğimiz aylarda diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. The Last of Us dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Neil Druckmann, Kanada'daki işlerinin bittiğini söylediği bazı açıklamalarda bulunmuş, bu açıklama çekimlerin tamamlandığını düşündürmüştü. Ancak Casey Bloys tarafından yapılan açıklamalar, bu düşüncenin doğru olmadığını ortaya çıkarmış oldu.