Netflix, ünlü oyun serisi Resident Evil'dan uyarlanan yeni dizisinin yayınlanacağı tarihi duyurdu. Platform ayrıca, heyecanla beklenen diziden üç adet yeni poster paylaştı.

Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformlarından biri olan Netflix, bizim de sizlere aktardığımız üzere 2020 yılında yaptığı açıklamalarda Capcom şirketi tarafından geliştirilen dünyaca ünlü korku oyunu serisi Resident Evil’in dizisini çekeceğini ve yapımın iki farklı zamanda geçeceğini ifade etmişti.

Günümüzde birçok korku oyunun ilham kaynağı olan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan bu serinin dizisinin çekileceğinin duyulması da hayranları bir hayli heyecanlandırmıştı. Bu açıklamalardan yaklaşık bir buçuk yıl sonra; bugün Netflix’ten yepyeni bir açıklama yapıldı. Dev platform, yaptığı bir paylaşımla diziden üç yeni poster paylaştı ve sabırsızlıkla beklenen dizinin yayın tarihini duyurdu.

Resident Evil dizisi 14 Temmuz 2022’de geliyor

Netflix tarafından geçtiğimiz saatlerde ‘Kötülük evrildi’ ifadelerinin kullanılması ile birlikte yapılan açıklamalarda dizinin, 14 Temmuz 2022 tarihinde bekleyenleri ile buluşacağı kaydedildi ve üç farklı posteri paylaşıldı. Ayrıca platform yaptığı bir basın açıklamasında dizinin; kadın kahramanlar, hayatta kalmak için savaş, yeni ve tanıdık yaratıklar ve çözülecek bir gizem gibi “Resident Evil’ın en iyi özelliklerine” sahip olacağını ifade etti.

Açıklamalara göre iki farklı zaman diliminin bulunacağı dizide Jade ve Bille Wesker isimli kardeşlerin yaşadıkları anlatılacak. İlkinde 14 yaşlarında olan ikilinin New Racoon City’e taşınmaları, ikincisinde ise yıllar sonra ‘T’ virüsü sebebiyle oluşan zombi istilası ile savaşan dünyada Jade ve diğerlerinin hayatta kalma mücadelesi anlatılacak. Netflix’in dizide neler olacağı ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde;

“Yıl 2036, virüsün küresel bir kıyamete yol açmasından 14 yıl sonra, Jade Wesker kana susamış yaratıklar tarafından istila edilen dünyada hayatta kalmak için savaşıyor. Jade’e bu sırada, New Racoon City’deki geçmişi, babasını Umbrella Corporation ile olan tüyler ürpertici bağlantıları ve kız kardeşi Billie’nin başına gelenler musallat oluyor”

Bunlara ek olarak Milla Jovovich’in başrolünde bulunduğu filmlerin de arkasında bulunan Constantin Film prodüksiyon şirketinin yapımcılığını üstleneceği dizide The Wire, Fringe, John Wick gibi yapımlardan tanıdığımız Lance Reddick, Albert Wesker karakterini canlandıracak. Reddick’in yanı sıra yapımda, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph gibi isimler de bulunacak.

İşte yayımlanan posterler