A Quiet Place: Day One Filminden Yeni Bir Fragman Geldi

28 Haziran'da vizyona girecek olan A Quiet Place: Day One adlı yapımdan yeni uzun fragman geldi.

A Quiet Place serisinin başarısı, aynı evrende geçen yeni yapımların da kapısını açtı. İstilanın ilk günlerini ve insanların hayatta kalmayı nasıl öğrendiğini göreceğimiz A Quiet Place: Day One filminden yeni bir fragman yayımlandı.

A Quiet Place: Day One yeni fragmanı

A Quiet Place: Day One filminin konusu

New York'ta geçen hikayede, yarasa benzeri yaratıkların ilk saldırısını, istila karşısında insanların yaşadıklarını ve nüfusun büyük kısmının nasıl kaybolduğunu göreceğiz. Bu film hâliyle serinin diğer iki filminden kronolojik olarak daha önceki bir zamanda geçecek.

A Quiet Place: Day One filminin kadrosu

A Quiet Place: Day One'ın başrollerinde Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Alex Wolff, Lupita Nyong'o gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Michael Sarnoski'nin üstlendiği filmin senaryosunu ise Sranoski ile beraber John Krasinski ve Bryan Woods kaleme aldı.

A Quiet Place: Day One filmini nerede izleyebiliriz?

Yapım, 28 Haziran 2024'te sinemalarda vizyona girecek. Vizyondan kalktıktan bir süre sonra filmi çeşitli yayın platformlarında görmeyi de bekleyebiliriz.