A Quiet Place filmlerinin öncesini anlatacak A Quiet Place: Day One'dan ilk fragman geldi. Film, uzaylıların gelişini ve olayların nasıl başladığını konu edinecek.

John Krasinski’nin yönetmenliğini üstlendiği post apokaliptik korku ve bilim kurgu filmi A Quiet Place, farklı konusuyla izleyenlerin ilgisini çekmiş ve dünya çapında beğeni toplamıştı. 2020 yılında çıkan ikinci filmle bir seri hâline gelen yapımın diğer filmlerinin geleceği de duyurulmuştu. Bunlardan biri de A Quiet Place: Day One’dı.

Paramount Pictures, bugün bu filmden ilk resmî fragman paylaşıldı. Fragman, yine bizi gerim gerim gerecek bir yapım izleyeceğimizi ortaya koydu.

A Quiet Place: Day One fragmanı

A Quiet Place: Day One konusu

A Quiet Place serisi, ses yoluyla insanları avlayan korkutucu uzaylılar tarafından işgal edilen bir evrende geçiyordu. Bu yüzden de insanlar, hayatta kalmak için sessiz bir şekilde hareket ediyorlardı. İlk iki filmde Abbott ailesinin mücadelesini görmüştük.

A Quiet Place: Day One ise ilk filmlerin öncesinde geçecek. New York’ta geçecek yapımda, yaratıkların gezegene gelişini ve olayların başını göreceğiz.

A Quiet Place: Day One kadrosu

Filmin yönetmen koltuğunda bu sefer John Krasinski değil Michael Sarnoski oturuyor. Senaryo tarafında ise Michael Sarnoski, Bryan Woods ve yine John Krasinski’yi görüyoruz.Oyuncu kadrosu da dolu dolu. Başrolde Oscar ödüllü Lupita Nyong’o’yu göreceğiz. Ona Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Alex Wolff, Denis O’Hare gibi ünlü isimler eşlik edecek.

A Quiet Place: Day One vizyon tarihi

A Quiet Place: Day One, 28 Haziran 2024 tarihinde sinemalarda olacak.