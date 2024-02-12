Pek çok firma için büyük bir reklam fırsatı olarak görülen Super Bowl 'un öncesi ve sonrasında yayımlanan tüm fragmanları sizin için bir araya topladık.

ABD'de oynanan ve NFL şampiyonunun belli olduğu Super Bowl müsabakası çok uzun zamandır devasa bir reklam kampanyasına dönüşmüş durumda. Yıllardır maçın devre arası gösterileri ve reklam kuşağında yayımlanan fragmanlar, dünyanın geri kalanında maçtan daha çok konuşuluyor.

Bu yılın Super Bowl finalinde de çok sayıda yapıma ait fragmanlar gösterildi. Bazı yapımların fragmanları ilk kez burada karşımıza çıkarken bazı yapımlar ise özel bir fragman sundu. Gelin bu fragmanlara hep birlikte bakalım.

A Quiet Place: Day One

Yönetmen: Michael Sarnoski

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff

Çıkış Tarihi: 28 Haziran 2024

Konusu: A Quiet Place serisinin en başına döndüğümüz bu yapımda, uzaylı istilasının ilk günlerini göreceğiz.

Knuckles

Oyuncular: Idris Elba , Adam Pally , Cary Elwes , Stockard Channing , Christopher Lloyd

Çıkış Tarihi: 26 Nisan 2024

Konusu: Paramount+'ta yayımlanacak olan Knuckles serisi, Sonic the Hedgehog 2 adlı yapımla aynı evrende geçecek.

Wicked: Part One

Yönetmen: Jon M. Chu

Oyuncular: Cynthia Erivo , Ariana Grande , Jonathan Bailey , Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum

Çıkış Tarihi: 27 Kasım 2024

Konusu: Oz Büyücüsü hikâyesindeki cadının gözünden geçmişini izleyeceğimiz bir yapım ile karşı karşıyayız.

Twisters

Yönetmen: Lee Isaac Chung

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones , Glen Powell , Anthony Ramos , Brandon Perea , Daryl McCormack

Çıkış Tarihi: 19 Temmuz 2024

Konusu: 28 yıl önce çekilen Twister adlı fırtına takipçileri temalı filmin devamı olacak yapım, yeni bir ekiple karşımıza çıkacak.

The Fall Guy

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu

Çıkış Tarihi: 3 Mayıs 2024

Konusu: Ryan Gosling'in canlandırdığı, eskiden dublör olan karakterin, eski sevgilisi (Blunt) tarafından çekilecek filmin yıldız oyuncusunu aramasını konu ediniyor.

IF

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Ryan Reynolds, Steve Carell, Randall Park

Çıkış Tarihi: 17 Mayıs 2024

Konusu: Ryan Reynolds ve "hayali arkadaşları" ile aile dostu bir maceraya atılacağımız filmin fragmanı, The Office dizisine gönderme içeriyor.

Monkey Man

Yönetmen: Dev Patel

Oyuncular: Dev Patel

Çıkış Tarihi: 5 Nisan 2024

Konusu: Ailesinden bir kişinin öldürülmesi üzerine intikam yolculuğuna çıkan bir adamın hikayesinin anlatıldığı, john Wick tadında bir aksiyon yapımı olan Monkey Man, Patel'in ilk yönetmenlik denemesi oldu.