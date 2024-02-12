ABD'de oynanan ve NFL şampiyonunun belli olduğu Super Bowl müsabakası çok uzun zamandır devasa bir reklam kampanyasına dönüşmüş durumda. Yıllardır maçın devre arası gösterileri ve reklam kuşağında yayımlanan fragmanlar, dünyanın geri kalanında maçtan daha çok konuşuluyor.
Bu yılın Super Bowl finalinde de çok sayıda yapıma ait fragmanlar gösterildi. Bazı yapımların fragmanları ilk kez burada karşımıza çıkarken bazı yapımlar ise özel bir fragman sundu. Gelin bu fragmanlara hep birlikte bakalım.
A Quiet Place: Day One
- Yönetmen: Michael Sarnoski
- Oyuncular: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff
- Çıkış Tarihi: 28 Haziran 2024
Konusu: A Quiet Place serisinin en başına döndüğümüz bu yapımda, uzaylı istilasının ilk günlerini göreceğiz.
Knuckles
- Oyuncular: Idris Elba , Adam Pally , Cary Elwes , Stockard Channing , Christopher Lloyd
- Çıkış Tarihi: 26 Nisan 2024
Konusu: Paramount+'ta yayımlanacak olan Knuckles serisi, Sonic the Hedgehog 2 adlı yapımla aynı evrende geçecek.
Wicked: Part One
- Yönetmen: Jon M. Chu
- Oyuncular: Cynthia Erivo , Ariana Grande , Jonathan Bailey , Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum
- Çıkış Tarihi: 27 Kasım 2024
Konusu: Oz Büyücüsü hikâyesindeki cadının gözünden geçmişini izleyeceğimiz bir yapım ile karşı karşıyayız.
Twisters
- Yönetmen: Lee Isaac Chung
- Oyuncular: Daisy Edgar-Jones , Glen Powell , Anthony Ramos , Brandon Perea , Daryl McCormack
- Çıkış Tarihi: 19 Temmuz 2024
Konusu: 28 yıl önce çekilen Twister adlı fırtına takipçileri temalı filmin devamı olacak yapım, yeni bir ekiple karşımıza çıkacak.
The Fall Guy
- Yönetmen: David Leitch
- Oyuncular: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu
- Çıkış Tarihi: 3 Mayıs 2024
Konusu: Ryan Gosling'in canlandırdığı, eskiden dublör olan karakterin, eski sevgilisi (Blunt) tarafından çekilecek filmin yıldız oyuncusunu aramasını konu ediniyor.
IF
- Yönetmen: John Krasinski
- Oyuncular: Ryan Reynolds, Steve Carell, Randall Park
- Çıkış Tarihi: 17 Mayıs 2024
Konusu: Ryan Reynolds ve "hayali arkadaşları" ile aile dostu bir maceraya atılacağımız filmin fragmanı, The Office dizisine gönderme içeriyor.
Monkey Man
- Yönetmen: Dev Patel
- Oyuncular: Dev Patel
- Çıkış Tarihi: 5 Nisan 2024
Konusu: Ailesinden bir kişinin öldürülmesi üzerine intikam yolculuğuna çıkan bir adamın hikayesinin anlatıldığı, john Wick tadında bir aksiyon yapımı olan Monkey Man, Patel'in ilk yönetmenlik denemesi oldu.