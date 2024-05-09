A101 her hafta perşembe günü Aldın Aldın Kataloğu yayınlıyor. Katalogları sizin için takip ediyor ve yer alan elektronik ürünleri seçip listeliyoruz. Gaming monitör, kulaklık, TV gibi ürünlere bu listemizi takip ederek uygun fiyatlardan ulaşabilir ve benzer ürünlerde yer alan indirimleri keşfedebilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Samsung 55CU7000 55'' 4K CRYSTAL UHD TV 21.999 TL
- Toshiba 50QL5D63DT 50'' QLED 4K UHD TV 13.499 TL
- Lenovo IdeaPad 3 11. Nesil Core i3 Notebook 11.999 TL
- Samsung Galaxy S24 Plus 256 GB 12 GB RAM Cep Telefonu 41.499 TL
- Samsung Galaxy A55 5G 256 GB 8 GB RAM Cep Telefonu 18.799 TL
- Realme 9i 128 GB 4GB RAM Cep Telefonu 5.899 TL
- TCL Tab 10L Gen2 32 GB 3 GB RAM Tablet 2.699 TL
- Xiomi Smart 2 Projeksiyon Cihazı 17.999 TL
Sizin için bir araya getirdiğimiz mini projeksiyon listemize buradan göz atmayı unutmayın.
Samsung telefon modellerinde yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.
Günün yıldız ürünleri arasında yer alan Xiaomi Mi Smart 2 projeksiyon cihazını daha uygun fiyata almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.
THULL Vortex V3 Asus Gaming Bilgisayar 19.999 TL
- THULL Apex Gaming Monitör 4.999 TL
- Asos Oyuncu Koltuğu 2.699 TL
- Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.599 TL
Sizin için listelediğimiz gaming mouse önerilerine buradan göz atabilirsiniz.
Öne çıkan monitörlere de buradan ulaşabilirsiniz.
Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL
- Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL
- JVC 43" Full HD Android Led Tv 9.999 TL
- Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
- Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
- Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL
Sizin için hazırladığımız televizyon önerilerine buradan göz atabilirsiniz.
Cep telefonunda yer alan indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL
- Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL
- Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL
- Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL
- Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL
- HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL
- Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL
- Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL
- Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL
- Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.299 TL
- Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL
Küçük ev aletlerinde yer alan Anneler Günü özel indirimlerinden faydalanmak isterseniz şimdi tam zamanı! Buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung AR35 A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 20.999 TL
- Samsung Premium 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 29.999 TL
- Hoover 1400 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 14.699 TL
- Samsung RT50K6000S8 Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 29.899 TL
- Hoover 9 Kg Isı Pompalı Çamaşır Kurutma Makinesi 13.299 TL
- Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL
- Newton Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL
En çok tercih edilen klima modellerine buradan göz atmayı unutmayın!
Roborock S8 Sonic Robot Süpürge 21.999 TL
- Fakir Freelander Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.799 TL
- Brother GS 3700 Dikiş Makinesi 6.399 TL
- Tefal Elektrikli Izgara 3.499 TL
- Braun MultiQuick 9 El Blender Seti 3.799 TL
- Korkmaz A359 Demkolik Çay Makinesi 1.799 TL
- Xiaomi H500 İyonlu Saç Kurutma Makinesi 2.199 TL
- Philips EasySpeed GC1751/80 Buharlı Ütü 1.499 TL
- Arnica Tostit Maxi GH26240 Tost Makinesi 2.299 TL
- Pierre Cardin Saç Kesme Makinesi 1.099 TL
- Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 999 TL
- Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Su Haznesi 1.999 TL
En iyi tıraş makinelerine buradan göz atabilirsiniz.
En çok tercih edilen evcil hayvan su çeşmelerine buradan göz atabilirsiniz.
İndirimde yer alan tost makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.