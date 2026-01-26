Tümü Webekno
A101, Bu Hafta Uygun Fiyata Karavan ve Stanley Termos Satıyor!

A101, bu hafta uygun fiyata karavan ve Stanley termos satacak. İşte özellikleri ve fiyatları.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ülkemizde faaliyet gösteren zincir mağazalar, her hafta düzenli olarak farklı farklı kategorilerden ürünleri müşterilerle buluşturuyordu. A101 de bu konuda en öne çıkan firmalardandı. Şimdi ise A101’in “Aldın Aldın” kapsamında bu hafta satacağı ürünler belli oldu.

A101, bu hafta da ilginç ürünleri uygun fiyata kullanıcılarıyla buluşturacak. Müşteriler, ucuz bir çekme karavan ve Stanley’in sevilen termoslarına ulaşabilecekler. Gelin bu ürünlere ve fiyatlarına bakalım.

A101’de ucuza karavan ve Stanley termos satılacak

image

Erba Karavan’ın 4.00 çekme karavanı, 329.000 TL’den 29 Ocak 2025 tarihi itibarıyla A101’de satışa sunulacak. 4 kişilik karavanda; 2 kişilik yatak ve ranza, 205W güneş paneli, 30 amper MPTT, 12V buzdolabı, 100 amper jel akü, 80L su deposu, 12V hidrofor ve genleşme tankı, 2 ocak, lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü, 3 kademeli LED’li tavan havalandırması, 12V LED aydınlatmalar gibi özellikler var.

Stanley ürünlerine baktığımızda ise 2 farklı klasik termos versiyonunun satılacağını görüyoruz. 1,9 litrelik versiyon 2.499 TL’ye, 2,3 litrelik versiyon ise 2.799 TL’ye 29 Ocak itibarıyla A101’de satılmaya başlayacak. Termosların 40 saat soğuk, 45 saat sıcak tutma, 192 saat buz tutabilme özellikleri var.

A101

