A101, 25 Nisan'da tiny house satacağını duyurdu. A101'e özel olarak üretilecek tiny house, 399.900 TL karşılığında satın alınabilecek.

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, bu hafta yine dikkat çeken bir işe imza atacak. Şirket, bu hafta "tiny house" satacak. A101, geçmişte de tiny house satışı gerçekleştirmişti.

A101 için özel olarak üretildiği açıklanan "Escamp 6500 Flat", 1+1 şeklinde dizayn edildi ve 16 metrekare yaşam alanı sunuyor. İçerisinde, bir ev için ihtiyaç duyacağınız her şeyi barındıran tiny house, oldukça modern bir görünüme sahip.

Karşınızda Escamp 6500 Flat

Isı, nem ve ses yalıtımı özelliklerine sahip olan iç cephe kaplamasına sahip olan tiny house, dış cephede ise ısı yalıtımı sağlayan sandviç panel malzeme kullanılarak üretildi. Evin zemininde ise laminant parke kullanıldı. Ayrıca bu tiny house'da elektrik sistemi için oluşturulan altyapı da mevcut.

25 Nisan itibarıyla satışa sunulacak tiny house'un fiyatı, 399.900 TL olarak açıklandı.