Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

A101, Bu Hafta Uygun Fiyata 70 inç 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, bu hafta uygun fiyata Samsung'un 70 inç ekranlı 4K televizyonunu satacak. İşte özellikleri ve fiyatı.

A101, Bu Hafta Uygun Fiyata 70 inç 4K Samsung Televizyon Satacak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kategori fark etmeksizin teknolojik ürün fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken kullanıcılar uygun fiyatlı fırsat arayışındalar. Zincir mağazalar da işte tam olarak bu konuda imdadımıza yetişmeyi başarıyor. Her hafta farklı mağazalardan farklı farklı ürünlerin normalden biraz daha uygun fiyata satışa çıktığını görüyoruz. A101 de bunlardan biri.

Şimdi ise A101, “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında bu hafta satışa sunacağı cihazları açıkladı. Şirket, bu hafta uygun fiyata 70 inç ekrana sahip Cyrstal UHD 70U800F Samsung televizyon satacak.

Samsung Cyrstal UHD 70U800F özellikleri ve fiyatı

Ekran Resmi 2026-02-23 10.06.50

  • 70 inç
  • 4K UHD çözünürlük
  • Cyrstal İşlemci 4K
  • One UI Tizen işletim sistemi
  • 3x HDMI
  • HDR10
  • Fiyat - 42.999 TL

Samsung’un Cyrstal UHD 70U800F modeli, 26 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinden satışa sunulacak. Uygun fiyata iyi markalı büyük televizyon arayanlar için iyi bir tercih olan bu model, normalde 45-50 bin TL arasına satılıyor. Bu yüzden A101’deki 42.999 TL’lik fiyatın iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung A101

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com