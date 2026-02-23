A101, Bu Hafta Uygun Fiyata 70 inç 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, bu hafta uygun fiyata Samsung'un 70 inç ekranlı 4K televizyonunu satacak. İşte özellikleri ve fiyatı.

Kategori fark etmeksizin teknolojik ürün fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken kullanıcılar uygun fiyatlı fırsat arayışındalar. Zincir mağazalar da işte tam olarak bu konuda imdadımıza yetişmeyi başarıyor. Her hafta farklı mağazalardan farklı farklı ürünlerin normalden biraz daha uygun fiyata satışa çıktığını görüyoruz. A101 de bunlardan biri.

Şimdi ise A101, “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında bu hafta satışa sunacağı cihazları açıkladı. Şirket, bu hafta uygun fiyata 70 inç ekrana sahip Cyrstal UHD 70U800F Samsung televizyon satacak.

Samsung Cyrstal UHD 70U800F özellikleri ve fiyatı

70 inç

4K UHD çözünürlük

Cyrstal İşlemci 4K

One UI Tizen işletim sistemi

3x HDMI

HDR10

Fiyat - 42.999 TL

Samsung’un Cyrstal UHD 70U800F modeli, 26 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinden satışa sunulacak. Uygun fiyata iyi markalı büyük televizyon arayanlar için iyi bir tercih olan bu model, normalde 45-50 bin TL arasına satılıyor. Bu yüzden A101’deki 42.999 TL’lik fiyatın iyi olduğunu söyleyebiliriz.