A101, Bu Hafta Uygun Fiyata 70 inç 4K Samsung Televizyon Satacak

Kategori fark etmeksizin teknolojik ürün fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken kullanıcılar uygun fiyatlı fırsat arayışındalar. Zincir mağazalar da işte tam olarak bu konuda imdadımıza yetişmeyi başarıyor. Her hafta farklı mağazalardan farklı farklı ürünlerin normalden biraz daha uygun fiyata satışa çıktığını görüyoruz. A101 de bunlardan biri.
Şimdi ise A101, “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında bu hafta satışa sunacağı cihazları açıkladı. Şirket, bu hafta uygun fiyata 70 inç ekrana sahip Cyrstal UHD 70U800F Samsung televizyon satacak.
Samsung Cyrstal UHD 70U800F özellikleri ve fiyatı
- 70 inç
- 4K UHD çözünürlük
- Cyrstal İşlemci 4K
- One UI Tizen işletim sistemi
- 3x HDMI
- HDR10
- Fiyat - 42.999 TL
Samsung’un Cyrstal UHD 70U800F modeli, 26 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinden satışa sunulacak. Uygun fiyata iyi markalı büyük televizyon arayanlar için iyi bir tercih olan bu model, normalde 45-50 bin TL arasına satılıyor. Bu yüzden A101’deki 42.999 TL’lik fiyatın iyi olduğunu söyleyebiliriz.